El CSIC acerca el olfato, "el sentido invisible", a los más pequeños con su primera obra científica infantil en gallego

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha presentado este miércoles los dos primeros libros científicos en gallego, pensados además para los más pequeños, y que abordan los insectos y el olfato, "el sentido invisible".

Coincidiendo con la celebración este viernes del Día das Letras Galegas, a través de la Editorial CSIC y en coedición con Zahorí Books, lanzan un proyecto editorial dirigido a lectores de primaria y ESO pero con espíritu "intergeneracional" bajo el título 'Mentes Curiosas - Curiosas Mentes'.

En una rueda de prensa que ha tenido lugar en la sede del Consello da Cultura Galega (CCG), se han presentado los dos primeros números en gallego, 'Cheirar' y 'Bechos' de la mano de la vicepresidenta adjunta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana del CSIC y directora del CSIC, Pura Fernández; la delegada institucional del CSIC en Galicia, Carmen González; y la investigadora Laura López-Mascaraque, del Instituto Cajal CSIC, colabora del libro. También ha participado la presidenta del Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez.

Precisamente Álvarez ha reivindicado la importancia de las ciencias en el ámbito de la cultura, "que no es solo la vertiende humanística", sino "todo aquello que contribuye al bienestar de los pueblos".

La responsable del CCG ha destacado el derecho a la lengua que, ha argumentado, es "algo que va más allá del hecho de tener derecho a usarla", también "a que sea transmitida y a transmitirla".

Para avanzar en esta línea, considera fundamentales publicaciones como las presentadas este miércoles.

Para Pura Fernández, es "fundamental" transmitir el conocimiento en las lenguas vernáculas, sobre todo a través del "espíritu intergeneracional de estos libros".

Además, ha apuntado que las obras han recibido una distinción por la originalidad de sus contendios en la Feria del Libro de Bolonia. "Este libro también quiere despertar vocaciones (...), estimular la curiosidad, la base de la ciencia, y no quedarnos en lo obvio", ha señalado.

La previsión, ha avanzado, es editar dos números anuales con temas muy diversos que abordarán desde la nutrición, la filosofía y hasta las momias.

EL OLFATO, "EL GRAN OLVIDADO"

El primer número de la colección lleva por título 'Cheirar. Aromas, esencias, fedores e pestilencias' y, en sus 30 páginas, ofrece información "rigurosa y atractiva" a través de los textos e ilustraciones de la autora sobre el olfato.

Laura López-Mascaraque ha defendido la importancia del olfato, que ha definido como el sentido "invisible". "Nadie se da cuenta de lo importante que es hasta que lo pierde", ha apuntado, señalando además que "algo bueno" que trajo el Covid-19 fue su conocimiento entre el público.

"Todos sabíamos que alguien que no ve es ciego y alguien que no oye es sordo, pero alguien que no huele no sabíamos que es un aniósmico", ha comentado.

Tal y como ha explicado, "olemos cada vez que respiramos" y eso "nos afecta en el cerebro". "Lo primero que hacemos cuando nacemos es oler. Nos empeñamos en darle a los niños libros con formas y colores cuando el idioma que más entienden es el sentido químico porque lo sienten", ha señalado.

López-Mascaraque se muestra optimista y cree que ahora "llega el momento del olfato", un sentido que, además, ayuda a detectar enfermedades.

La obra en la que ha colaborado con sus conocimientos incluye al final un código QR a través del que se puede ver a la investigadora trabajando en el laboratorio. Según ha contado, estuvo obsesionada desde muy joven con el cerebro

"Era ayudante y veía que el olfato nunca se estudiaba. Y yo me lo iba guardando, de todos los animales que estudiábamos. Y a partir de ahí empecé. Siempre fui muy olfativa. Todos somos visuales o auditivos... Y yo me preguntaba por qué nadie hacia caso a esa zona (...). Una zona de las pocas del cerebro con neuronas que se siguen regenerando y con células madre", ha apuntado.

TALLER EN LA LIBRERÍA COUCEIRO

La investigadora desarrollará estos conocimientos y otros esta tarde en la Librería Couceiro, donde impartirá un taller dirigido a personas de 10 a 100 años bajo el título 'Cheirar e saborear co cerebro'.

Será una actividad divulgativa que implicará la participación activa del olfato del público. Además, la investigadora firmará ejemplares del libro.

Esta mañana también se ha presentado el segundo número de la colección, 'Bechos. A xungla na casa' con texto e ilustraciones de Berta Páramo y el asesoramiento científico de Óscar Soriano Hernando

(investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales - CSIC), aborda los insectos que viven en nuestras casas desde un punto de vista científico.