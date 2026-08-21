Cuatro perros son rescatados de una vivienda ocupada en Lugo con lesiones y sarna

LUGO 21 Ago. (EUROPA PRESS)

Un operativo conjunto de la Policía Local, el Seprona de la Guardia Civil y la Sociedade Protectora de Animais e Plantas de Lugo permitió este jueves retirar cuatro perros de una vivienda situada en el número 51 de la rúa Lavandeira, en la ciudad de Lugo.

La actuación se produjo después de varios días de gestiones entre los colectivos de protección animal, los cuerpos de seguridad y la Xunta de Galicia ante las denuncias recibidas, que alertaban del estado de los animales y de las condiciones del inmueble.

Durante la intervención fueron localizadas tres cachorras mestizas de sabueso, de unos dos meses, y un perro adulto mestizo de fox terrier. Los cuatro presentaban distintos signos de falta de cuidados y fueron trasladados al Hospital Veterinario Universitario Rof Codina para su evaluación y tratamiento.

En las primeras revisiones veterinarias, las tres cachorras presentaban alteraciones cutáneas, con pérdida de pelo, costras y picor intenso, síntomas compatibles con sarna. Además, dos de ellas tenían cortes en la punta de la cola y la tercera presentaba una lesión en una de las orejas.

El perro adulto mostraba también un estado físico deteriorado, con el pelaje en malas condiciones y una lesión con costra en el borde de la oreja izquierda.

Los animales permanecen bajo atención veterinaria mientras continúan las actuaciones para determinar las circunstancias en las que se encontraban y posibles responsabilidades. La Protectora se hará cargo de su tutela cautelar durante la tramitación del expediente.

La intervención generó expectación entre los residentes de la zona, algunos de los cuales habían mostrado su preocupación por las condiciones de la vivienda y el estado de los perros.