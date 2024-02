Decenas de trabajadores se concentran en Lugo en una primera jornada de protestas del sector primario con poca afluencia

La convocatoria, realizada por grupos de WhatsApp, moviliza a una treintena de tractores en el polígono industrial de As Gándaras



LUGO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Decenas de ganaderos y agricultores lucenses se han movilizado este martes en el polígono industrial de As Gándaras, a las afueras de la ciudad de Lugo, en una primera jornada de protestas convocada en Galicia a través de grupos de WhatsApp por el sector primario contra la normativa de la UE que ha contado, según los propios participantes, con "menos afluencia de la esperada".

"Era una convocatoria que se hizo a través de grupos de WhatsApp y redes sociales a nivel nacional para todas las ciudades de España, pero no está habiendo mucha afluencia", ha explicado, en declaraciones a Europa Press, Roberto López, portavoz de Agromuralla, una de las asociaciones que han secundado una protesta que, han advertido, no ha hecho más que empezar.

"Esto es un punto de partida para ir hablando entre nosotros, ir organizándonos y hacer una hoja de ruta para seguir luchando. A lo largo de los próximos días trataremos de hacer ver a la Unión Europea que lo que nos están imponiendo es inviable", ha manifestado.

Durante la concentración, que ha arrancado hacia el mediodía de este martes con la presencia de algunos vehículos agrícolas en el citado polígono industrial --a los que se han ido sumando otros tractores hasta alcanzar un número cercano a la treintena-- los trabajadores han firmado un manifiesto exigiendo la "derogación de la Agenda 2030" y se han hecho eco de las principales demandas del sector.

UNAS NORMAS "TOTALMENTE INVIABLES"

Alejandro Castelo, uno de los ganaderos presentes en la concentración y propietario de una empresa de servicios agrícolas, ha señalado que "no tiene ningún tipo de sentido que tengamos que dejar nuestras propias tierras sin sembrar ni cultivar y luego tengamos que comprar cereales y forrajes de fuera y pagarlos al precio que nos pidan".

"Las normas no tienen sentido y son totalmente inviables. Llegan productos de fuera que se venden aquí sin problemas y a nosotros no hacen más que ponernos trabas y más trabas", ha ahondado, para acto seguido calificar como "necesario" el hecho de salir a la calle a protestar sin el respaldo de las grandes organizaciones agrarias ya que, ha indicado, "ya vamos tarde con respecto al resto de Europa".

"En casa no vamos a conseguir nada. Yo tengo 25 años, me gusta mucho esto, vivo por y para esto y si no decimos 'basta ya' de una vez por todas me tendré que dedicar a otra cosa", ha lamentado.

NUEVAS MOVILIZACIONES

Pese a que la primera convocatoria realizada por WhatsApp y redes sociales para secundar la oleada de protestas que vienen produciéndose desde hace días en otros puntos de España y otras naciones de Europa estaba fijada para este martes, los ganaderos y agricultores lucenses avisan de que se realizarán más acciones de protesta.

"Suben los costes de producción y nos ponen leyes que son imposibles de cumplir. Era importante manifestarse ahora porque la vaca come y hay que darle de comer", ha denunciado otro de los manifestantes, para quien el objetivo central es "dejarse ver, molestar si tenemos que molestar y hacer llegar a los de arriba que estamos molestos". "Si el sector primario para, mal vamos. Ya teníamos que haber salido a la calle mucho antes", ha precisado.

Se espera que a lo largo de los próximos días, especialmente durante la jornada del jueves, las protestas del sector primario en la ciudad de Lugo se recrudezcan. "Ayer anunciaba la plataforma del transporte que también se va a unir, el sector de la pesca está planteando unirse y todos los países de la Unión Europea están ya en las calles. La presión está siendo importante", ha concluido, en relación a las futuras medidas de presión desarrolladas por el sector, el portavoz de Agromuralla.