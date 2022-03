Decenas de transportistas llevan sus camiones hasta la Xunta en una nueva jornada de protestas en puertos y polígonos

Obligan a suspender subastas en lonjas y provocan desabastecimientos, en un martes en el que no se ha podido celebrar feria de ganado en Silleda

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Transportistas gallegos han protagonizado una nueva jornada de protestas por la subida del precio de combustibles, en un martes en el que han llevado sus movilizaciones hasta la Xunta de Galicia, además de protagonizar paros y piquetes en puertos como el de A Coruña y Vigo, así como diferentes polígonos industriales como los de Narón y Pontevedra.

En Santiago, sobre las 13,30 horas han comenzado a llegar los primeros camiones a San Caetano, en donde han dejado sus vehículos aparcados enfrente de la Xunta mientras hacían sonar las bocinas. Posteriormente, cerca de las 14,15 horas ha llegado el resto del convoy, en el que había también grúas y tractores. Según la Policía Local, han participado 40 vehículos --que han salido del polígono de Costa Vella-- y unas 140 personas a pie --que partieron de Amio--.

Este paro convocado a nivel estatal por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional --del que se desmarcan las principales federaciones del país-- es secundado en Galicia por la asociación Apetamcor, cuyo presidente, José Manuel Rodríguez, avisa de que seguirán con las protestas "hasta que el Gobierno tenga la decencia o el tiempo de sentarse con el pequeño". "Nos estamos arruinando y no se quiere sentar con nosotros", se queja.

En declaraciones a los medios a su llegada a San Caetano, el presidente de Apetamcor ha explicado que han ido hasta la sede del Gobierno gallego, "no para reivindicar nada a la Xunta", sino para pedir "auxilio" y que intervenga por los transportistas ante el Gobierno central.

José Manuel Rodríguez expone que los impuestos al combustible son del 50%, por lo que el Ejecutivo central "tiene margen para intervenir ahí". "Ahora es el momento de intervenir el precio del gasóleo", sostiene.

SEGUIRÁN CON LAS MOVILIZACIONES

El responsable de Apetamcor exige que el Ejecutivo central se siente con "todos" y "no solo con las grandes patronales". "No somos los culpables de que falte mercancía o que haya desabastecimiento en los supermercados, el culpable sigue siendo el Gobierno, que no tiene tiempo de sentarse con nosotros", censura. "Seguiremos con esto hasta que nos dejen, porque es mejor estar parados que trabajando", sentencia.

En declaraciones a Europa Press, Manuel, un camionero llegado a Santiago desde Val do Dubra, avisa de que no van a parar sus movilizaciones "hasta que no se solucione" porque no pueden trabajar "perdiendo dinero". Cifra en un incremento de entre el 60% y 70% la subida de precio de combustible en las últimas semanas.

Igualmente, Borja, un transportista de Oroso, indica que "hay que parar" como única solución. Lamenta que repostar supone entre 200 y 300 euros más que antes.

PUERTOS Y SUBASTA DE GANADO

La incidencia del paro del transporte se ha hecho notar en la Central Agropecuaria de Galicia Abanca, que no ha podido celebrar sus subastas debido a que no se han llevado a los animales a Silleda (Pontevedra).

A esto se unen otras problemáticas en Galicia como la suspensión de subastas de pescados en puertos como los de Burela y Celeiro (Lugo), en día también marcado por paros en el sector pesquero.

Fuentes de la Autoridad Portuaria de Vigo han confirmado que la huelga ha afectado al transporte de pescado para mercados mayoristas, es decir, grandes camiones que salen de la terminal olívica en dirección a mercados centrales como los de Madrid o Barcelona.

Las mismas fuentes, no obstante, han precisado que sí han podido salir los transportes para mercado minorista (pescaderías y plazas de abastos) y grandes superficies (hipermercados). También se ha mantenido la venta y subasta en lonja.

En A Coruña y su área, los transportistas están protagonizando piquetes en polígonos y en el puerto, tanto en el herculino como en el de Punta Langosteira, en Arteixo, para exigir al Gobierno la adopción de medidas ante el aumento del precio del carburante. Robustiano Camarero, uno de los afectados, ha emplazado al Ejecutivo a tomar medidas.

"Gano más con el camión parado", resume sobre la situación este autónomo, que pertenece a la cooperativa Codebas, una de las convocantes de las movilizaciones. "Estamos parados porque no nos queda más remedio", insiste, explicando que han llevado sus piquetes a polígonos, al puerto de A Coruña y al de Langosteira para informar a otros y pedirles que se sumen a las protestas.

"Estamos con beneficios cero, no compensa trabajar y hay formas para abaratar el gasoil", ha señalado a Europa Press otro autónomo afectado, que ha explicado que hay transportistas que no recogen mercancía al escuchar sus reivindicaciones, aunque otros optan por seguir. "No tenemos mucho más que perder", han precisado al ser preguntados si continuaran con las protestas.

Por su parte, el presidente de la Lonja de A Coruña, Juan Carlos Corrás, admite que la situación es "complicada" y se suma a la petición de una respuesta por parte del Ejecutivo central. En este sentido, señala que si ya había barcos parados por el alza de los carburantes, ahora hay más por la protesta de los transportistas. "Barcos de arrastre y de cerco", precisa.

Corrás explica que esta situación lleva a que la lonja esté "en mínimos". De hecho, en esta jornada no pudieron abastecer al mercado nacional, aunque sí fue posible en la jornada del lunes. "El Gobierno tiene que tomar cartas en el asunto", insiste.