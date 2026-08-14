Decomisan 28 kilos de pulpo congelado en A Mariña por carecer de trazabilidad

Pulpo incautado en A Mariña. - GUARDIA CIVIL

LUGO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en colaboración con inspectores del Servizo de Gardacostas de Galicia, ha decomisado este jueves 28 kilos de pulpo congelado en A Mariña por carecer de trazabilidad.

En una nota de prensa, el Instituto Armado ha detallado que la incautación se produjo durante un control pesquero, en el marco del cual se comprobó que el producto carecía de la perceptiva trazabilidad.

El pulpo era transportado por una empresa con sede en Asturias y se encontraba congelado y distribuido en bolsas de plástico individuales, sin que se pudiera acreditar adecuadamente su trazabilidad y procedencia.

Ante la imposibilidad de garantizar las condiciones higiénico-sanitarias necesarias para su consumo, los agentes intervinieron el producto que, posteriormente, fue destruido, conforme al procedimiento establecido.