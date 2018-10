La defensa de consagradas de los 'Miguelianos' entiende "viciado de nulidad" el juicio

Publicado 26/09/2018 17:26:06 CET

La acusación está "satisfecha" por que arranque el juicio, y la defensa del líder celebra que se haya "retirado" del caso a su familia

PONTEVEDRA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La abogada que defiende a las consagradas de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel Ivana Lima e Iria Quiñones ha incidido en que el juicio de la causa conocida como de los 'Miguelianos' está "viciado de nulidad" después de que la Sala ha indicado que el volcado de material informático ya fue "admitido como prueba y no corresponde su admisión como nueva prueba".

También el abogado de Miguel Rosendo y su familia, Marcos García Montes, ha señalado que la defensa solicitó la suspensión del juicio para evitar que el procedimiento "tenga que repetirse", porque "solo se ha volcado el 16 por ciento de la información".

En el mismo sentido, la propia Iria Quiñones, en declaraciones a los medios al finalizar la vista de este miércoles ha explicado que confiaban en que se les "diese la oportunidad de recuperar las pruebas informáticas". "Es terrible ir a un juicio sin la documentación que te puede defender. Muy injusto. Tiene que ser ilegal", ha espetado.

Sobre dicha información, ha indicado que se trata de grabaciones de conversaciones que "demostrarían parte de la vida normal" que vivían los miembros de la Orden en el seno de dicha asociación, en la que ha reiterado que participaban "libremente". Acto seguido, ha vuelto a negar todos los hechos delictivos de los que se les acusa.

A continuación, Ivana Lima, ha remarcado que "por supuesto, Miguel Rosendo (el líder de la Orden) es inocente" y los demás acusados "también", y se ha mostrado convencida de que durante este juicio van "a demostrar" su inocencia y que "esto ha sido un montaje desde el principio". "Duele mucho lo que ha pasado, es todo una sarta de mentiras muy serias", ha sellado.

"Solo tengo mi palabra para defenderme y se dice que estoy abducida y coaccionada; solo espero que las magistradas me crean", ha comentado, insistiendo en que Miguel Rosendo nunca le "ha tocado un pelo".

"UN ÉXITO"

El letrado de Miguel Rosendo ha considerado "un éxito" el que la Audiencia Provincial de Pontevedra "con un criterio absolutamente razonable" ha "expulsado del procedimiento el delito de blanqueo de capitales". "Con lo cual, de mis cuatro clientes ya han quedado fuera su mujer y sus hijos", ha aplaudido.

En concreto, la Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra ha avanzado en el inicio del juicio que "resolverá en resolución separada" (que notificará antes de iniciarse la sesión de este jueves) "informando a la acusación particular de que se va a admitir la cuestión previa planteada relativa a su falta de legitimación para acusar por blanqueo de capitales".

Por otro lado, García Montes ha recalcado que en el auto de procesamiento no se incluyen delitos de coacciones y contra los trabajadores, por lo que no se pueden enjuiciar aunque la acusación sí los incluye en su escrito. "No puede una acusación particular convertirse en abogado del Estado", ha remachado.

Sobre el estado de Miguel Rosendo, ha asegurado que "está muy tranquilo", y ha indicado que ha sido trasladado a A Lama durante el transcurso del juicio, donde "está en una habitación especial de seguridad" porque en dicha prisión "le maltrataron dos presos" previamente y "por si acaso algún salvaje ha creído esto de que era un violador".

ABOGADA DE LA ACUSACIÓN

Finalmente, la abogada de la acusación particular, Ana Reguera, que representa a cinco familias y una chica vinculados a la Orden, ha manifestado que están "muy satisfechos por que por lo menos --se ha-- dado comienzo al juicio".

"No ha sido fácil porque han sido muchos obstáculos de muchas peticiones de suspensión, mucha dilación... Hoy la Sala tenía claro que el juicio se va a celebrar, y aunque se ha reiterado por defensas la suspensión, mañana empezamos con el interrogatorio de los procesados", ha celebrado.