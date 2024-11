El abogado de la joven procesada por la paliza mortal a Samuel afirma que nadie la vio "alentar ni agredir"

"No sé por qué estamos llevando este juicio con este folclore de la homosexualidad, esto no tiene nada que ver", alega

A CORUÑA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El abogado de Catherine S.B., la única mujer acusada por la paliza mortal a Samuel Luiz, en la madrugada del 3 de julio de 2021 en el paseo marítimo coruñés, ha negado la implicación de su clienta. "No la ven alentar, ni agredir, no la ven haciendo nada", ha añadido en alusión a testificales y al atribuir su presencia en el banquillo de los procesados a una "acusación infundada".

"Ni están todos los que son ni son todos los que están", ha resumido sobre los hechos y al entender que hay personas que no están siendo juzgadas pero sí implicadas frente a la absolución que ha pedido para su clienta.

"Una chica de 50 kilos y 1,50 va a ser capaz de parar todo esto", ha preguntado al Tribunal del Jurado. "Nadie ayudó a ese chico y había hombrecitos", ha aseverado para cuestionar que se impute un delito de asesinato a su defendida y para criticar los calificativos usados por las acusaciones en relación a Catherine, como una mujer con "gusto por la violencia".

En su intervención, ha incidido en que "era la primera noche que salía con esta gente, con su novio, equivocado o no". "Estas cosas pasan pero nunca he visto una jefa de la manada", ha señalado en referencia a las conclusiones de las acusaciones, al atribuirle haber sido la persona que señaló a Samuel cuando iba con su pareja, Diego M.M., con inicio de una agresión posterior por parte de este al pensar que le estaba grabando.

ORIENTACIÓN SEXUAL DE LA VÍCTIMA

El abogado ha avanzado, por otra parte, que solicitarán que se abra falso testimonio contra la amiga de Samuel "salga o no salga absuelta" su clienta. En la jornada anterior, la fiscal avanzó lo mismo en relación a la que era novia de Kaio en el momento de los hechos.

Y es que ha cuestionado el contenido de la declaración de la chica que acompañaba al fallecido, que declaró que la procesada la apartó cuando trataba de ayudar a su amigo. "Dijo que Catherine dice 'deja ese maricón de mierda'".

"No es verdad, no lo dijo hasta el día del juicio", ha indicado al vincular esta afirmación con la petición de acusaciones de que se aplique la agravante de discriminación por orientación sexual para ella y su expareja, Diego M.M. "No sé por qué estamos llevando este juicio con este folclóre de la homosexualidad, esto no tiene nada que ver", ha alegado.

De Catherine, ha manifestado también que "empuja" a su entonces novio, Diego M.M. para "evitar" la agresión. "Ella lo intenta, no lo consigue, se ve en el vídeo", ha señalado sobre las imágenes visionadas y en alusión a un testigo que estaba en la zona y que afirmó que "agarró a Lina y la apartó pero no la tiró" y que "abofeteó a Diego".

Ha sido en la última sesión del juicio y en su informe final ante el Tribunal del Jurado, al que ha pedido la absolución de su clienta frente a la petición de condena de 25 años de prisión de las acusaciones o, subsidiariamente, 14 años y medio de cárcel. En un caso, por asesinato con ensañamiento y alevosía y agravante de discriminación por orientación sexual y en otro como cómplice de asesinato.