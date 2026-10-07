Detenidas 13 personas en A Coruña y Ferrol por facilitar nacionalidad a migrantes senegaleses mediante pasaportes falsos

A CORUÑA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, a facilitar la nacionalidad española a migrantes senegaleses mediante el uso de pasaportes falsos, empadronamientos irregulares y otros documentos falsificados.

En este operativo policial se ha detenido a 12 personas en Ferrol y a otra en A Coruña, y se han realiado tres registros domiciliarios. La Policía se ha incautado de 24.000 euros en efectivo y 39 pasaportes falsificados.

La investigación policial se inició tras detectarse indicios que apuntaban a que ciudadanos de nacionalidad senegalesa, asentados en distintas localidades de la provincia de A Coruña, podrían estar utilizando documentación falsificada para obtener fraudulentamente la nacionalidad española. Las primeras pesquisas permitieron comprobar que los hechos investigados no constituían actuaciones aisladas, sino que respondían a una actividad organizada y continuada en el tiempo, orientada a facilitar de forma fraudulenta trámites administrativos vinculados a la obtención de derechos y beneficios en materia de extranjería y nacionalidad.

Así, la Policía comprobó que existía una estructura delictiva jerarquizada, integrada por responsables y colaboradores con funciones diferenciadas, encargados de captar solicitantes, proporcionar documentación fraudulenta, gestionar empadronamientos irregulares y coordinar los trámites necesarios para dar apariencia de legalidad a los expedientes administrativos.

De este modo, se detectó un procedimiento sistemático por el que ciudadanos de nacionalidad senegalesa accedían a la nacionalidad española por opción, mediante la utilización de documentación falsificada, principalmente pasaportes de Senegal manipulados, certificados de empadronamiento obtenidos de forma irregular y documentos destinados a acreditar relaciones de filiación inexistentes.

La operativa consistía en la simulación de vínculos familiares entre los solicitantes y terceras personas que asumían ficticiamente la condición de progenitores o familiares directos. Estas personas comparecían ante los organismos competentes, aportando documentación preparada con el fin de aparentar una relación familiar legítima, y cumplir de manera fraudulenta los requisitos exigidos para la adquisición de la nacionalidad española por opción.

La organización, integrada por varios ciudadanos nacionalizados de origen senegalés y una abogada, se encargaba de coordinar la obtención de la documentación necesaria, la preparación de los comparecientes y la realización de los trámites administrativos correspondientes, proporcionando a los beneficiarios un servicio integral orientado a eludir los controles documentales establecidos por la normativa vigente.

La operación policial ha culminado con la detención de 13 personas de origen senegalés y español, entre ellos los principales cabecillas de la organización, a quienes se les imputan delitos de organización criminal, falsedad documental y contra los derechos de los extranjeros.

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