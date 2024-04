La DGT alerta de un aumento del 50% de muertos en accidentes en Galicia y prevé 10 nuevos radares en la comunidad

Pere Navarro achaca el aumento de la siniestralidad a la "tensión" que se "traslada a la carretera": "Conducimos como vivimos"



SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha alertado este martes del incremento de las víctimas mortales en accidentes de tráfico en Galicia, un 50% más que el año anterior en lo que llevamos de 2024, y ha pedido implicación de la sociedad para reducir estas cifras, al tiempo que ha comprometido más agentes, controles y radares, concretamente 10 nuevos previstos para la Comunidad dentro del plan de choque que plantea el Gobierno.

Navarro ha participado este martes en Santiago de Compostela en una visita a las instalaciones provisionales del destacamento de Tráfico en el Polígono de Costa Vella, donde se ubicarán los agentes mientras duren las obras en su sede. En la visita ha participado también la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, y el director xeral de Mobilidade de la Xunta, Ignacio Maestro

En un año en el que se cumple el 65 aniversario de la agrupación de Tráfico, Pere Navarro ha querido "poner en valor su trabajo" y los medios con los que cuenta el cuerpo, como estas instalaciones, para "realizar mejor" sus atribuciones.

El director general se ha referido también a la siniestralidad vial en Galicia, en aumento, y ha destacado que, desde el 1 de enero al 28 de abril de este año, los fallecidos en accidentes de tráfico en la Comunidad aumentaron un 50% con respecto al año anterior, 37 frente a 25.

"Esto ya marca tendencia, es alarma", ha dicho Navarro, que ha apostillado que el incremento "corresponde todo a turismos" y afecta a una franja de edad entre los 45 y los 54 años, "básicamente choques frontales en carreteras".

"CONDUCIMOS COMO VIVIMOS"

Aunque la tendencia "no es solo en Galicia", si no que afecta a toda España y a otros países de Europa, ha pedido que la población ponga "atención" a la conducción y evite conductas de riesgo. Sobre el origen de este repunte, el responsable de la DGT ha apelado a la tensión: "Me da la impresión de que conducimos como vivimos, y vivimos como vivimos, estamos sometidos, entre unas cosas y otras, a una cierta tensión y es posible que esto lo estemos trasladando a la carretera", ha dicho.

"Entre la guerra de Gaza, la guerra de Ucrania, el aumento del precio de los alimentos, las hipotecas... Insisto, conducimos como vivimos y todo esto genera una cierta situación y además parece que estamos instalados en algo como: el hoy es hoy y mañana ya veremos", ha añadido Pere Navarro, que, como consecuencia, ha apuntado que han aumentado "las velocidades medias en las carreteras" y los positivos en alcohol y drogas. "Con lo cual, luz roja, atención, alarma", ha indicado, antes de pedir "a todo el mundo que ponga algo de su parte para intentar entre todos reconducir este significativo aumento y sus dramáticas consecuencias".

Por parte de la DGT, ha apuntado, es necesario "avisar, informar a todos" de lo que está ocurriendo, pedir "prudencia y mayor cuidado" a los conductores y hacer de la reducción de la siniestralidad "un objetivo de país".

Además, se ha articulado un 'plan de choque' en el que habrá "más radares, más controles de alcoholemia y más agentes de la Guardia Civil de Tráfico". Se hará "territorializado", de modo que "cada área" pueda "adecuarlo a las características del territorio".

Dentro de ese plan de choque, ha añadido a preguntas de los medios, se prevé inicialmente la instalación de 10 nuevos radares en Galicia, cinco puntos de control y cinco radares de tramo, una modalidad esta última por la que se apuesta de preferencia. Además, en toda España se llegará a los seis millones de controles de alcoholemia, 400.000 más que el año anterior, para "evitar la sensación de impunidad". "La gente que beba todo lo que quiera, lo que no puedes es conducir, con lo cual queremos que haya la impresión de que aquí hay control", ha añadido.

Para concluir, Pere Navarro ha querido poner en valor el trabajo que los agentes hacen sobre el terreno, apuntando que "da mucha tranquilidad saber que al final, en la carretera, lo que hay es los agentes de la Guardia Civil de Tráfico", y ha criticado el uso que se hace en Galicia de "los avisos de controles de alcoholemia por redes sociales". "Esto parece que está mucho aquí, en el territorio, y no nos gusta, con lo cual vamos a ver como y de qué manera podemos controlarlo", ha añadido.