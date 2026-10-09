La DGT prevé 472.000 desplazamientos en Galicia en el puente del Pilar

Archivo - Vehículos circulan por la carretera A3, en Madrid - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha indicado que pondrá en marcha este viernes una operación especial con motivo del puente del Pilar, en el que se prevén 472.000 desplazamientos por carretera, lo que supone una media de 118.000 al día.

Tal y como ha precisado la DGT en nota de prensa, por provincias, se prevé el movimiento de 172.000 vehículos en A Coruña; 165.000 en Pontevedra; 75.000 en Ourense y 60.000 en Lugo.

Mientras, en el conjunto de España se prevén 5.760.000 desplazamientos de largo recorrido por carretera, fundamentalmente hacia zonas de descanso de costa y montaña, segundas residencias y localidades que celebran sus fiestas patronales.

Para garantizar la seguridad y la fluidez de la circulación, la DGT intensificará la vigilancia en la carretera, con controles de velocidad, helicópteros, drones y cámaras para controlar el uso del móvil y del cinturón de seguridad.

Entre las medidas previstas para facilitar la movilidad se encuentra la instalación de carriles adicionales y reversibles en sentido contrario al habitual, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan, así como otras medidas de ordenación en los puntos y tramos de mayor intensidad de tráfico. En este sentido, el dispositivo contempla también itinerarios alternativos para las carreteras más saturadas.

Durante la operación se paralizarán las obras que puedan afectar a la circulación, se limitarán las pruebas deportivas y se aplicarán restricciones a determinados vehículos, entre ellos camiones, transportes especiales y vehículos que transporten mercancías peligrosas.

MAYOR CONCENTRACIÓN ESTE VIERNES Y EL LUNES

Según las previsiones de la DGT, la tarde de este viernes concentrará una parte importante de los desplazamientos de salida, con el tramo de mayor intensidad entre las 16.00 y las 22.00 horas. Desde las primeras horas aumentará la circulación en las vías que parten de los grandes núcleos urbanos y en los principales accesos a las zonas de costa, montaña y segunda residencia.

El sábado continuará el tráfico intenso desde primeras horas de la mañana en las salidas de las grandes ciudades y en los accesos a las zonas costeras y de montaña. Las mayores intensidades se esperan entre las 9.00 y las 13.00 horas.

Por su parte, el domingo se prevén principalmente desplazamientos cortos hacia zonas de ocio y recreo. Las retenciones que puedan generarse serán de menor intensidad que las previstas para el resto de los días.

Finalmente, el lunes, festivo de ámbito nacional, comenzará la operación retorno a primera hora de la tarde. Las principales retenciones se producirán inicialmente en los principales ejes viarios y, posteriormente, se trasladarán a los accesos de las grandes ciudades. En este caso, el periodo de mayores complicaciones está previsto entre las 16.00 y las 23.00 horas.