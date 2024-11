Dimite el coordinador de Cultura del PPdeG con críticas a la "incompetencia" del conselleiro López Campos

Daniel Chapela deja el partido pero mantendrá su acta de concejal en Bueu como no adscrito tras meses de desavenencias con la líder municipal

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de la Comisión de Cultura del PPdeG, Daniel Chapela, ha anunciado este martes su dimisión y su baja del partido con críticas al "equipo claramente incompetente" del conselleiro de Cultura, José López Campos, especialmente en política lingüística y en las negociaciones para alcanzar un pacto por el gallego.

Chapela es también concejal del PP en Bueu (Pontevedra) desde el año pasado, pero ya confirma que no dejará el acta, sino que se mantendrá en la Corporación como edil no adscrito después de meses de desavenencias con su portavoz municipal, Elena Estévez.

Así lo explica en un comunicado, avanzado por Europa Press, en el que el responsable de Cultura del PPdeG, que se define a sí mismo como "conservador" y "manifiestamente galleguista", critica los "diferentes cambios" que sufrió la Consellería de su mismo ámbito.

Y es que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, una vez reelegido el pasado abril, otorgó a José López Campos la cartera de Cultura --junto con Lingua e Xuventude-- que antes compartía departamento con Educación, a cargo de Román Rodríguez.

Este relevo, para Chapela, supuso la "llegada de un nuevo equipo claramente incompetente" para gestionar, "especialmente para tratar el área de Lingua", lo cual considera "un pilar" tanto para Galicia como para él mismo.

De hecho, se refiere a declaraciones de los últimos días del conselleiro al respecto del pacto político y social por el gallego "que constituyen una evidencia más de la incapacidad para gestionar un futuro para la lengua en un momento en el que los mensajes esperanzadores deben ser el eje fundamental" y sin "balones fuera".

Chapela fue nombrado coordinador de la Comisión de Cultura con 22 años, en 2022, cuando Rueda llegó a la Presidencia del PPdeG tras el salto de Alberto Núñez Feijóo a la política estatal. Por tanto, también forma parte del Comité Ejecutivo del partido.

"DIFERENCIAS" CON LA PORTAVOZ EN BUEU

A este "lógico descontento" con el funcionamiento del partido y la Consellería se le suman sus "diferencias" con la portavoz municipal en Bueu. Todo comenzó cuando, en el pleno de julio, se abordó un proyecto en rúa Nova de Arriba que suponía la desaparición del aparcamiento de coches del centro de Beluso para pasar a ser una zona verde.

"Una promesa adquirida en la campaña había sido la de oponernos a ese cierre", relata el concejal, quien critica que, "minutos antes del pleno", Estévez ordenó la abstención. Sin embargo, Chapela decidió romper la disciplina de voto y hacerlo en contra por "lealtad a la palabra dada a los vecinos", que para él es "lo más importante".

Por ello, tal y como desvela en el comunicado, la portavoz inició un expediente sancionador que, finalmente, no llegó a término. Pero Chapela "no cree en esa manera de hacer política", sino en la que concibe esta actividad como "una herramienta" y "un medio para solucionar los problemas de la gente". En su caso, desde una opción "conservadora y manifiestamente galleguista".

"Es por eso que no puedo sostener una oposición que no aporta nada, que se limita a asistir a actos sin hacer propuestas de verdad, pues muchos de mis compañeros trasladan ideas de calidad que, después, quedan siempre frenados", continúa.

Chapela lleva "desde el mes de julio" meditando sobre los pasos a dar y "sobre lo que se puede construir desde dentro" del partido. Con todo, cree que "no es posible articular nada más" ni "hablar con quien no quiere escuchar y con quien no tiene un proyecto municipal bajo el brazo". "Para mí, la política no es figurar en las fotos, sino construir", añade.

Por todo ello, Chapela ha decidido no solo renunciar a la coordinación de Cultura del PPdeG, sino también a darse de baja como militante. Eso sí, se mantendrá como concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Bueu para "defender los compromisos" adquiridos en la campaña y "debiéndose, exclusivamente, al vecindario".