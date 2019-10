Dimite la mitad de la junta directiva de Ciudadanos Vigo, incluido su coordinador, Gregorio García

Publicado 17/10/2019 17:02:23 CET

La dirección gallega de la formación señala que son "cosas que pasan en todos los partidos" y achaca la dimisión a "intereses individuales"

VIGO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cuatro de los siete miembros de la junta directiva de Ciudadanos en Vigo han anunciado este jueves su dimisión, entre los que se encuentra su coordinador, Gregorio García, según han confirmado a Europa Press fuentes de la organización naranja.

Así, en una carta, Gregorio García ha trasladado a los medios su dimisión, que se suma a la de otros tres miembros y "deja sin estructura al partido" en la ciudad olívica debido a su "descontento" con la "falta de diligencia" de la dirección autonómica.

"Me voy porque la situación es insostenible. Ciudadanos Galicia se ha convertido en un instrumento para colocar y enchufar amigos", ha lamentado García, quien también se ha dado de baja en el partido por "el declive de la esencia moral de la marca en Galicia" que, según él, "está provocando la huida de militantes y de talento".

En este sentido, ha cargado contra la dirección gallega del partido naranja y su "deriva autoritaria" que, a su juicio, "ha provocado que el partido se haya convertido en una máquina de destruir talento".

El ya excoordinador de la formación ha apuntado la necesidad de que desde Madrid se tomen acciones para "frenar la autodestrucción" del partido en Galicia. "Ciudadanos tiene un proyecto nacional sólido, fuerte e ilusionante. Es una lástima que permitan que pequeños caciques venidos a más dilapiden los valores de trabajo, respeto, humildad y sentido común", ha apostillado.

"INTERESES INDIVIDUALES"

Por su parte, la dirección de Ciudadanos Galicia ha lamentado en un comunicado la dimisión de los miembros de la junta y su baja como afiliados, aunque ha señalado que "son cosas que pasan en todos los partidos". "Unos salen y otros entran", ha afirmado el secretario de Organización en Galicia, Laureano Bermejo, restando importancia al asunto.

Así, Bermejo ha criticado que esta situación "ocurre cuando hay personas que en vez de pensar en el proyecto general y buscar lo mejor, anteponen intereses individuales", por lo que ha asegurado que Ciudadanos seguirá "trabajando y avanzando" para dar a los vigueses y a los gallegos "un proyecto de ilusión, cambio y progreso". "El partido es mucho más que cuatro miembros de una junta directiva", ha sentenciado.

"PUERTAS ABIERTAS"

En la misma línea ha hablado también la diputada de Ciudadanos por Pontevedra Beatriz Pino, después de haber sido preguntada por los medios tras reunirse con la Asociación de Enfermos de Parkinson de la ciudad olívica.

"No pasa absolutamente nada. Normalidad absoluta. En Ciudadanos tenemos las puertas abiertas a aquel que quiera sumarse al proyecto político y aportar valor y en la misma medida las puertas abiertas a aquel que considere que no es el momento donde tiene que estar y no se sienta a gusto", ha subrayado.

Aún así, ha indicado que Cs tiene en Vigo un equipo "importantísimo" de gente "trabajadora" y "comprometida" con el proyecto. "Quizá esta gente que quiso abandonar puso por delante intereses personales antes de intereses de partido. Es una pena", ha indicado Pino, aunque ha descartado que esto afecte a sus resultados en las elecciones generales.