La Diputación incorpora al Museo de Pontevedra la obra 'Home fumando (Retrato de Llamazares)', de Castelao

'Home Fumando (Retrato De Llamazares)', De Castelao - DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación ha incorporado al Museo de Pontevedra la obra de 'Home fumando (Retrato de Llamazares)', un óleo sobre tabla fechado hacia 1908, por lo que es una de las escasas obras de los primeros años de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao como pintor.

Tal y como ha trasladado el Gobierno provincial en nota de prensa, el cuadro ya se ha incorporado a la exposición permanente, abriendo las salas en las que el Museo recorre la trayectoria artística del intelectual galleguista. Fue depositado en el Museo por Carmen Trillo Filgueira.

La obra está realizada en una tabla de 20,5 por 40,5 cm, firmada como A. Rodz. Castelao. Muestra, sobre un fondo neutro, el retrato caricaturesco de un personaje con gorra en el momento en el que enciende un cigarro con un mechero.

Según ha apuntado la Diputación, el tono humorístico y la pincelada suelta recuerdan a los dos cuadros del mismo año 1908 titulados 'No faetón de Rianxo a Santiago', que forman parte de la colección Afundación.

El retratado es identificado como Llamazares, un personaje popular de Compostela en los años universitarios de Castelao, en los que frecuentaba las tabernas y compartía juergas y bromas con los estudiantes.