El director xeral contra a Violencia de Xénero elude analizar el caso del edil de A Illa, que ve "una decisión política"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, Antonio Barba, ha rechazado este martes entrar a valorar la reincorporación a las filas del PP del concejal de A Illa que fuera condenado por un delito de violencia de género --apartado hace un año--, alegando que se trata de una "decisión política".

"No puedo ni debo entrar en polémicas que son decisiones orgánicas de partidos políticos", ha dicho el director xeral en respuesta a preguntas de los medios sobre esta cuestión que, ha recordado, "no es una decisión de la Xunta", por lo que, en todo caso, "tendrían que contestar los responsables" de tomarla.

Al ser repreguntado sobre si no analizará cuestiones de este tipo que afecten a cualquier partido político, Antonio Barba ha añadido que "en principio, no", dado que se trata de "una persona técnica" que se ha incorporado a la plantilla de la Xunta para "implementar medidas técnicas a fin de paliar la violencia de género". "No puedo entrar en decisiones meramente políticas porque creo que no son mi cometido", ha finalizado.