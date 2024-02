Elecciones Galicia 2024: ¿Dónde se pueden consultar las listas de candidatos?

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las elecciones gallegas tendrán lugar el 18 de febrero. Se adelantan algunos meses con respecto a la fecha en la que habrían tenido lugar de celebrarse una vez finalizada la legislatura de manera natural: julio de 2024.

Tras la revisión efectuada por la Junta Electoral, estas son las candidaturas oficiales de cada partido. Consulta el siguiente texto para ver quiénes conforman las listas más allá de Alfonso Rueda (PP), Ana Pontón (BNG), José Ramón Gómez Besteiro (PSdeG), Marta Lois (Sumar), Isabel Faraldo (Podemos) y Álvaro Díaz-Mella (Vox).

¿QUIÉN PUEDE PRESENTAR CANDIDATOS?

Los partidos y federaciones inscritos en el registro correspondiente, las coaliciones y las agrupaciones de electorales, que en su caso necesitan un número determinado de firmas para presentarse que depende del número de habitantes inscritos en el censo.

Un partido no puede presentar más de una lista por circunscripción y que un candidato no se puede presentar en más de una circunscripción. Otras normas con respecto a la conformación de candidaturas son: las denominaciones, siglas o símbolos de un partido no deben inducir a la confusión con las de otro y tampoco deben hacer referencia a la bandera o el escudo de España y tampoco a la Corona.

A su vez, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) exige que las listas electorales se conformen con paridad, es decir, que los candidatos y las candidatas no pueden tener una representación menor del 40% en el conjunto de la lista --y tampoco en cada tramo de cinco puestos--, excepto que se trate de municipios de manos de 3.000 habitantes y de islas de menos de 5.000 habitantes.