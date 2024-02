Elecciones gallegas de 2024 | Cómo saber mi colegio electoral y la mesa en la que tengo que votar

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Este domingo los gallegos están llamados a las urnas para votar en las elecciones autonómicas de la comunidad autónoma. A medida que se acerca la fecha de los comicios, vuelven a surgir las dudas típicas de las citas electorales: ¿Dónde me toca votar? ¿Cuándo cierran los colegios electorales? ¿Qué documentación tengo que llevar?

¿CÓMO SABER MI COLEGIO ELECTORAL Y LA MESA EN LA QUE TENGO QUE VOTAR?

Uno tiene varias opciones a su disposición. La primera de ellas es la tarjeta censal: la tarjeta censal, el ayuntamiento en el que uno esté empadronado y la plataforma del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La Oficina del Censo Electoral ha enviado una tarjeta censal a cada elector entre el 22 y el 30 de enero. En ella, como de habitual, se detallarán los datos censales de cada uno, incluyendo el colegio electoral y la mesa en la que se puede votar. Si tarda en llegar o uno la pierde, muchos ayuntamientos suelen poner a disposición de sus ciudadanos buscadores para ayudarles a localizar su colegio y mesa. Por último, uno puede acudir a la plataforma que el INE pone en marcha con este propósito, que simplemente pide una serie de datos personales antes de ofrecer el resultado. Esta plataforma funciona a nivel nacional y de hecho muchos consistorios se remiten a ella.

¿CÓMO CONSULTAR TU INSCRIPCIÓN EN EL CENSO ELECTORAL?

De nuevo, a través del INE. El organismo ofrece otra plataforma en la que uno puede consultar su inscripción en el Censo Electoral. Cabe recordar que el censo se cierra dos meses antes de las elecciones (en ese caso, se cerró el 1 de diciembre de 2023) y que el plazo para modificar la inscripción en periodo electoral ya ha pasado: así que si uno se ha empadronado recientemente en algún punto de la geografía gallega, se tendrá en cuenta para los próximos comicios (que a falta de sorpresa serán las elecciones europeas de junio).

https://sede.ine.gob.es/ss/Satellite?c=SETramite_C&cid=12547...

¿PUEDO VOTAR CON EL DNI CADUCADO? ¿Y CON EL CARNET DE CONDUCIR?

No nos cansaremos de repetirlo: sí, uno puede votar con el DNI, el carnet de conducir o el pasaporte y no importa si está caducado: el requisito es que tenga foto. Lo que no puede hacerse es acudir a votar con una fotocopia de cualquiera de estos documentos oficiales.

¿CUÁNDO CIERRAN LOS COLEGIOS ELECTORALES?

En todas las jornadas electorales se mantiene el mismo horario de votación: de 09:00 a 20:00. Si a uno le dan las 20:00 dentro del local o en el acceso al mismo, también tiene derecho a votar.