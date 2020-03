Las elecciones gallegas se suspenden sin una fecha alternativa cerrada

O Titular Do Goberno Galego Mantén Unha Videoconferencia Cos Representantes Dos Principais Partidos Políticos Galegos

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que, a raíz de la crisis sanitaria del coronavirus, ha acordado con las principales fuerzas buscar una fórmula legal que ampare la suspensión de las elecciones gallegas, convocadas para el 5 de abril, sin que se haya concretado un horizonte electoral para volver a celebrase.

En formato de videoconferencia, Feijóo mantuvo una reunión de unas tres horas este lunes con el portavoz del PPdeG en la Cámara, Pedro Puy; los líderes de PSdeG, Gonzalo Caballero, y BNG, Ana Pontón; así como con los candidatos de Galicia en Común-Anova Mareas, Antón Gómez-Reino, y Ciudadanos Galicia, Beatriz Pino.

Todos los partidos destacaron el buen tono de una reunión que Feijóo ha definido como "fluida y constructiva", pero más allá del consenso en torno a la necesidad de aplazar las elecciones por la crisis del coronavirus --el presidente ha afirmado que para él llevaban días "desconvocadas"--, en el aire está una fecha alternativa.

También está sin cerrar el encaje jurídico para dejar sin efecto los comicios, aunque el Gobierno gallego trabaja en una solución legal en forma de decreto --que, si es posible, Feijóo desearía tener listo antes del jueves, cuando arrancaría la campaña formalmente--.

"Mañana nos reuniremos y yo me comprometo a dos decisiones: dejar sin efecto las elecciones y reactivarlas de acuerdo a una normativa que estamos construyendo y que se pondrá a disposición de los partidos para su conocimiento explícito", ha remarcado, antes de añadir que también se adjuntará el informe de la Asesoría Jurídica.

Una vez listo, este texto se remitirá a los grupos --hay distintos puntos de vista sobre "las reglas de juego"-- y a la junta electoral, para "oírla" antes de aprobar la suspensión o dejar sin efecto el 5 de abril. "Ojalá podamos estar hablando poco de elecciones", ha dicho el presidente, para quien, en todo caso, ya llevan "días" fuera de su "agenda" e incluso "desconvocadas".

La única "elección", ha dicho, es "derrotar la pandemia". "Esa es la elección que está convocada y no sabemos cuánto va a durar", ha dicho Feijóo, quien ha apelado a la "unidad" de los partidos. "Y yo no me voy a mover de aquí hasta que los gallegos puedan estar tranquilos", ha garantizado.

COMPETENCIA DEL PRESIDENTE

Feijóo ha asegurado que, en relación al horizonte electoral y, de a cuerdo "con la información" que le facilita la Asesoría Jurídica, al igual que "lo entendió" el lehendakari, Iñigo Urkullu, con quien se mantiene en contacto, él sigue siendo el "órgano competente" en la Comunidad.

El plazo está en el aire y se trabaja en una fórmula jurídica, pero no está claro que los comicios vayan a coincidir con los vascos --fue preguntado acerca de si él también se inclinaba por el primer domingo después de que haya levantado el estado de alarma--. La situación epidemiológica es distinta, pero hay "más diferencias".

Y es que en Galicia, según ha dicho, el objetivo es que el proceso parta del lugar en el quedó "cuando se suspendan" las elecciones --ya se han registrado las candidaturas, por ejemplo-- y no que vuelvan a arrancar los 54 días desde que se convoca unas citas con las urnas. "Y no podrá haber elecciones nunca mientras no acabe el estado de alarma y el de emergencia sanitaria en Galicia", ha insistido.

"El texto que se está construyendo tiene que contemplar esto, así que hoy lo que se ha decidido es dejar sin efecto la convocatoria, pero no sabemos si coincidirán o no con las vascas", ha dicho Feijóo, que también desconoce si la cita podría coincidir con los comicios de Cataluña.

Por razones de "prudencia y de seguridad jurídica", el presidente ha advertido que solo aceptará una fórmula que no deje atisbos de lagunas legales, que esté "sustentada sólidamente sobre bases jurídicas bien construidas". "El consenso político debe ensamblarse en el ordenamiento jurídico", ha advertido el presidente gallego.

Sobre el Parlamento, ha remarcado que "está disuelto y no hay posibilidades legales de reactivarlo", pero por parte de los grupos se analizarán las opciones que ofrece la Diputación Permanente --el órgano rector de la Cámara que funciona de guardia entre legislaturas--. "Es uno de los compromisos que asumimos", ha subrayado el presidente.

Posteriormente, el también popular Pedro Puy, quien destacó la actitud de todos los partidos en la búsqueda de consenso para aplazar los comicios, remarcó que el Parlamento debe continuar con sus funciones básicas a través de este órgano.

¿27 DE SEPTIEMBRE?

Pendientes de conocer la evolución exacta del virus, los meses más inmediatos parecen descartados como opción para fijar una nueva convocatoria. En este sentido, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha mostrado la disposición de su formación a aplazar las elecciones autonómicas hasta el 27 de septiembre, fecha en la que se cumplirían cuatro años de los anteriores comicios, si no hay un consenso para fijar una fecha antes.

En su intervención, retransmitida tras el encuentro también vía 'online' a los medios de comunicación, ha considerado que la cita con las urnas debe aplazarse a "un nuevo tiempo" en el que se pueda celebrar "con todas las garantías", consciente de que el 5 de abril no podría celebrarse con normalidad "por motivos de seguridad y salud pública".

Por su parte, el candidato de la coalición Galicia en Común-Anova Mareas, Antón Gómez-Reino, ha apelado al "consenso" de las fuerzas políticas "representativas" para fijar una nueva fecha para la celebración de las elecciones autonómicas.

Gómez-Reino ha ofrecido también una comparecencia de prensa telemática desde su casa en A Coruña, donde guarda cuarentena desde el mediodía del pasado jueves después de confirmarse el positivo por coronavirus de su compañera de grupo parlamentario y ministra de Igualdad, Irene Montero.

De hecho, el candidato de la coalición ha señalado que está pendiente de recibir el resultado de la prueba del COVID-19, a la que fue sometido el domingo tras presentar síntomas como febrícula a lo largo del fin de semana.

EL BNG TAMBIÉN PIDE CONSENSO

La portavoz nacional del BNG y candidata a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, ha destacado que, en la reunión con el presidente autonómico se alcanzaron varios "grandes consensos" en torno al aplazamiento de las elecciones convocadas para el 5 de abril y que también abarcan la necesidad de mantener cierto control al Ejecutivo al tiempo que contacto entre los partidos mientras siga la crisis sanitaria originada por el coronavirus Covid-19.

En este sentido, el BNG pide acordar una "fecha orientativa", que puede ser en relación a cuando se levante el estado de alarma, por ejemplo, pero exigirá que se incluya en el borrador de decreto que se está manejando. También quiere que quede acordado en la reunión de este martes

Mientras, la candidata de Ciudadanos Galicia, Beatriz Pino, apoyó la decisión de suspender las elecciones. Al igual, que los demás líderes políticos, la dirigente de la formación naranja destacó que se trató de una reunión "constructiva" y consideró que ahora "no es el momento de fijar fecha" para los comicios.