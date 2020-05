El estudio epidemiológico del Sergas constata "muy pocos positivos" en Galicia y médicos abogan por pararlo

Profesionales defienden que siga para tener "una idea de conjunto" sobre la inmunidad y otros insisten en que "hay más enfermedades que el coronavirus"

El estudio epidemiológico puesto en marcha por el Sergas para conocer la circulación del coronavirus COVID-19 en Galicia constata "muy pocos positivos" al concluir la primera fase, por lo que algunos médicos de familia han pedido pararlo para destinar los recursos humanos empleados al resto de la actividad asistencial. Mientras, otros profesionales defienden que siga para tener "una idea de conjunto" sobre la inmunidad.

En declaraciones a Europa Press, Jesús Sueiro de la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (Agamfec), ha ratificado que defienden por parte de esta sociedad científica que se "pare" el estudio y no se realice la segunda fase tras concluir la primera este viernes. "No tiene sentido. Lo ideal sería haberlo suspendido hace unos días", ha afirmado.

Al respecto, ha explicado que "las enfermeras están haciendo un estudio sin valor y la gente sin atender", ha lamentado el doctor Sueiro, quien ha recordado que "hay más enfermedades que el coronavirus".

Sobre el estudio ha incidido en que en su centro de salud, uno de los de mayor afluencia, el Concepción Arenal de Santiago, se han realizado "más de 600 test" en el marco del estudio del Sergas y hubo "cero positivos". Además, ha incidido en que se estima que "en toda Galicia no llegue al 1%" el porcentaje de positivos.

De este modo, el doctor Sueiro ha apuntado que la "primera sospecha" ha recaído en "si los test (empleados) son fiables", pero ha admitido que "la sensación es de poca fiabilidad". Por ello, considera que "no es fiable" tomar "decisiones y medidas" en función de esos datos.

Por contra, por parte de la sociedad científica SEMG Galicia, su presidente, Carlos Bastida, ha manifestado a Europa Press que se trata de "un estudio hecho por expertos en salud pública y epidemiología" y ha defendido que "todo lo que se haga es bueno" para conocer la situación.

No obstante, ha incidido en que los resultados de la primera fase del estudio apuntan a que en Galicia se ha tenido "muy poco contacto con el virus". "Esperábamos las cifras un poco más elevadas", ha afirmado, para abundar que este trabajo "dice que ha sido muy pobre el contacto" porque "hay muy pocos casos positivos".

En este sentido, ha asegurado que "los expertos en epidemiología y salud pública sabrán los resultados que esperaban y los reales". "Los resultados en toda Galicia son muy pobres, porque hay pocos positivos", ha reiterado, para preguntar si esto es real o han fallado las pruebas". "Los expertos son los que tienen que decirlo", ha concluido, para admitir que "se esperaba una positividad mayor".

Por su parte, el presidente del Consello Galego de Colexios Médicos y del colegio provincial de Pontevedra, Isidro Lago, ha señalado a Europa Press que se trata de un "estudio poblacional" y como "no se sabe cómo se comporta el virus", "cuanto más estudios, más" se podrá "saber de una enfermedad" de la que, actualmente, se conoce "poco", ha apostillado.

"Hay que estudiarla", ha sentenciado, al tiempo que ha considerado que si se disponen de test, que no se usan para la actividad asistencial pero valen para estos estudios, debe realizarse "para no tirar un material que da una fiabilidad orientativa". "¿Miden lo que queremos que midan? No lo sabemos", ha admitido, pero ha insistido en que los estudios ofrecen "una idea de conjunto" sobre la inmunidad.

En esta línea, el presidente del Colegio de Médicos de Lugo, Manuel Boquete, preguntado por este estudio del Sergas, ha manifestado a Europa Press que aunque "salga negativo" supone "un hallazgo, contando que el test salga bien".

Como médico, ha valorado que, ya que se emplean test que "no se van a utilizar para diagnóstico", "es positivo" que se usen para "saber la inmunidad de grupo". "No está mal hecho, no es un mal estudio", ha opinado porque "hay que saber dónde se está y a dónde se quiere ir".

También el presidente del Colegio de Médicos de Ourense, José Luis Jiménez, ha asegurado que "no ve problema" para que se prosiga con la segunda fase del estudio, pero que deben de ser los "expertos en salud pública y epidemiología" los que confirmen si "debe continuar". Con todo, ha considerado que "no está restando capacidad asistencial".

"En las condiciones en que está no debería seguir", ha subrayado, no obstante, el vicepresidente del Colegio de Médicos de Pontevedra, Manuel Rodríguez Piñeiro, quien ha puntualizado, a Europa Press, que "si se constata que el test es válido en sangre venosa sí (debería continuar)", ha concluido, para sentenciar que "hay que estudiar el test antes de hacer una evaluación de 50.000 personas" en la segunda fase del trabajo del Sergas.