Evacuada una mujer tras un incendio en la cocina de una vivienda en Carballo (A Coruña)

A CORUÑA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha tenido que ser atendida y trasladada al hospital tras inhalar humo cuando trataba de apagar un incendio en la cocina de una vivienda de la calle de la Gran Vía, en Carballo (A Coruña).

El 112 Galicia tuvo constancia de lo ocurrido minutos antes de las 14 horas, a través de la Guardia Civil. El fuego se había originado en una sartén y se propagó a la campana extractora, pero ya estaba apagado.

Con todo, fue necesaria la intervención de los bomberos para revisar la vivienda, que quedó afectada, y de los servicios sanitarios para atender a una mujer que había inhalado humo.

Así, desde el Centro Integrado de Atención a las Emergencias se solicitó la intervención de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de los Bomberos de Bergantiños y de los agentes de la Policía Local y de Protección Civil de Carballo.