Las exportaciones gallegas suben un 7,3% en agosto, mes en el que las importaciones de combustible se disparan un 70%

Mangueras de un surtidor de combustible en Zaragoza - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Galicia exportó bienes por valor de 2.136,5 millones de euros en agosto, lo que supone un 7,3% más que en el mismo mes de 2025, según los datos publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE) este martes.

Este incremento es inferior al avance del 13,3% en agosto en España, con una exportación que se elevó a 35.407,9 millones de euros.

Los productos con mayor influencia en las ventas al exterior de Galicia son las prendas de vestir, con un incremento del 15,6%. En el otro extremo, los automóviles sufren un recorte de 1,5 puntos.

En el conjunto de lo que va de año, entre enero y agosto, las exportaciones gallegas ascienden un 1,5% en comparación con el mismo periodo de 2025, con un total de 17.512 millones de euros acumulados. Se trata de la mitad del ritmo del 3,2% de incremento que experimenta la media española.

Las exportaciones a países de la UE, que acumulan el 75,4% del total, presentan una subida interanual del 10,8%.

LAS IMPORTACIONES SE DISPARAN

Mientras, las importaciones se disparan un 37,9% en agosto en comparación con el mismo mes de 2025, lo que el IGE explica por las compras desde Galicia de combustibles, que aumentan casi un 70%.

De hecho, los 2.280,2 millones de euros de importaciones en agosto dejan un saldo negativo de 143,6 millones frente a los 2.136,6 millones de exportaciones, con una tasa de cobertura que se queda en el 93,7%, cuando habitualmente está por encima del 100%. De hecho, en el acumulado de los ocho primeros meses del año, esa tasa de cobertura es de 117,3%.

Así, crecen un 39,2% las compras a países de la UE. También destacan el crecimiento de importaciones procedentes de México, Libia y China, que aportan en conjunto 19 puntos a la tasa de variación de las compras gallegas.