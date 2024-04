Un falecido e dous feridos nun choque frontal entre un coche e un camión en Salvaterra de Miño

PONTEVEDRA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

O choque frontal entre un coche e un camión na PO-510, no municipio de Salvaterra de Miño (Pontevedra), deixa a unha persona morta e a outras dúas feridas na tarde deste mércores.

Segundo informa o 112 Galicia, o falecido conducía o turismo, mentres que tamén se atopan feridos o seu acompañante e o condutor do camión.

Varios particulares alertaron ao 112 Galicia do suceso preto das 16,30 horas. Segundo indicaron, o accidente produciuse entre un camión pequeno e un coche, con posibles persoas feridas e unha delas atrapada no interior do turismo.

Foron informaron os feitos Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Bombeiros do Baixo Miño, GES de Ponteareas, Garda Civil de Tráfico e Policía Local. Tamén foron solicitados os servizos de mantemento da vía ao haber restos do accidente pola estrada.

Xa no lugar, os Bombeiros do Miño excarceraron ao condutor do vehículo, falecido no accidente. O seu acompañante e o condutor do camión foron trasladados polos profesionais de urxencias sanitarias até o hospital.