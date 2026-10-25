Fallece un hombre en una pelea en un edificio okupa de Cangas y otro es detenido

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido esta noche durante una pelea en un edificio okupa de Cangas (Pontevedra) y otro ha sido detenido por la Policía local por estos hechos.

Según ha trasladado la Policía de la localidad, recibieron una llamada a las 22.15 hora de este sábado en la que se alertaba de una pelea en un edificio okupa de la rúa Atranco.

Hasta allí se desplazó una patrulla, que descubrió a dos hombres peleando en el interior del inmueble y cubiertos de sangre. Ambos superaban los 50 años.

Tras separarlos y prestarles asistencia sanitaria, uno de ellos acabo perdiendo la vida.

Finalmente, el otro hombre fue detenido y puesto a disposición judicial.