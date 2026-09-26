Fallece un motorista y otro ocupante resulta herido tras sufir una caída en Cerdedo-Cotobade

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha fallecido y otro ocupante ha resultado herido este sábado tras sufrir una caída con la motocicleta en el que viajaban a su paso por el municipio de Cerdedo-Cotobade.

Según ha informado el 112 Galicia, la llamada de alerta se recibió pasadas las 17.00 horas a través de un particular que informaba de un accidente en la carretera PO-235, a la altura de la parroquia de Augasantas. A bordo de la motocicleta viajaban dos personas que cayeron sobre la vía a consecuencia del impacto.

Hasta el punto se movilizó un helicóptero medicalizado de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 con base en Santiago, cuyo personal no pudo hacer nada por salvar la vida de uno de los ocupantes y procedió al traslado de la persona herida. Asimismo, en el operativo intervinieron agentes de la Guardia Civil de Tráfico.