Fallece el músico José Costas Peón, Peón Kurtz, uno de los fundadores de Def Con Dos

José Costas Peón, Peón Kurtz - CEDIDA/FACEBOOK RENATO LANDEIRA

VIGO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El músico vigués José Costas Peón, conocido como Peón Kurtz, falleció en la noche del pasado viernes en la ciudad olívica.

El también músico Miguel Costas Peón (Siniestro Total), hermano de Peon Kurtz y de Rosa Costas Peón (Aerolíneas Federales), ha compartido en sus redes sociales un comunicado del periodista y escritor Renato Landeira, próximo a la familia, en el que informa de la muerte de José Costas a las 23,30 horas del 25 de septiembre.

"Peon Kurtz amó profundamente la música, el cine y los cómics, casi tanto como a su madre, a su hijo y a sus hermanos", relata.

Por su parte, Def Con Dos, banda en la que estuvo hasta 2016, ha lamentado a través de las redes sociales la muerte del músico. "No hay palabras", lamentan. "Descansa en paz".