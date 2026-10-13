Familia de Reboiras se une a la querella argentina para denunciar su asesinato, ante el "muro" de la justicia española

(I-D) Irene Francés Y Celso Pazos, De CEAQUA, Junto A Manuel Reboiras, Informan Sobre La Adhesión A La Querella Argentina Para Denunciar El Asesinato De Moncho Reboiras. - EUROPA PRESS

VIGO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La familia de Moncho Reboiras se ha unido a la conocida como 'querella argentina' para denunciar su asesinato por parte de la policía franquista y para reclamar justicia, verdad y reparación, de la mano de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), y ante el "muro" de la justicia española.

Así lo han trasladado su hermano, Manuel, y la abogada de CEAQUA en Galicia, Irene Álvarez Francés, en una rueda de prensa celebrada en Vigo. Así, la letrada ha señalado que la querella por el asesinato de Moncho Reboiras, ocurrido en agosto de 1975 en Ferrol, ha sido registrada contra 24 agentes de la Policía y de la Brigada Político Social de la dictadura, por un delito de asesinato en concurso con un delito de lesa humanidad.

Según ha explicado, pese a los intentos de la familia, los juzgados españoles (en concreto, un juzgado de instrucción de Ferrol) no admitieron la denuncia presentada en 2023, y han tenido que acudir a la justicia argentina, donde la querella contra los crímenes franquistas lleva ya un recorrido de 16 años.

Al respecto, ha lamentado que el Estado español está incumpliendo la normativa internacional y violentando los derechos de las víctimas, al mantener la "impunidad" de los asesinos y torturadores por no hacer modificaciones legales y no facilitar los trámites. "Es una anomalía jurídica (...), hay leyes pero no hay voluntad política", ha incidido Irene Francés, que ha lamentado que el Tribunal Constitucional tampoco está garantizando los derechos de la víctimas.

Por su parte, Manuel Reboiras, ha recordado que los juzgados de Ferrol rechazaron la querella presentada en 2023 alegando, entre otras cuestiones, la prescripción o la ley de amnistía de 1977. "No hay voluntad política de hacer justicia a las víctimas del franquismo", ha denunciado.

En esta situación, la familia acude a la justicia argentina "para que se pueda investigar, conocer la verdad, y que no se manipule la historia".

EL "MURO" DE ESPAÑA

La abogada argentina, Julieta Bandilari, defensora de los querellantes contra el régimen franquista en el país sudamericano, ha señalado que la acción jurídica en su país, pese a haber recorrido un camino "difícil", ha logrado "grandes avances".

"Pero nos encontramos siempre con el muro del Estado español. Se niegan a colaborar", ha lamentado, y ha recordado la complejidad de llevar a cabo investigaciones sobre delitos cometidos a miles de kilómetros de distancia "y también lejos en el tiempo".

Sin embargo, ha remarcado que "luchar sirve" y da resultados, y ha agradecido el "trabajo incansable" de las víctimas, en la recopilación de documentos e información. En el caso de Moncho Reboiras, ha trasladado su deseo de que, con la documentación aportada por la familia, se pueda "avanzar y obtener algún tipo de justicia".