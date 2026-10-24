Feijóo advierte al PSOE de que no va a "indultar a los corruptos": "Me encargaré de que paguen por todo"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (d), y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda (i), durante un acto público en el marco de la precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre en Vigo. - Adrián Irago - Europa Press

VIGO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido este sábado al de Pedro Sánchez como "el Gobierno de la corrupción" y ha advertido de que, si llega a la Moncloa tras el 29N, no va a "indultar a los corruptos": "Me encargaré de que paguen por todo", ha garantizado.

En Vigo, ante un auditorio repleto que ha ovacionado en varias ocasiones al candidato popular, Núñez Feijóo ha enumerado, "17 sumarios abiertos" que afectan al Partido Socialista, en los que "se acusa de 23 delitos", con "131 imputados" y penas que, según el código penal, podrían superar los 1.000 años de cárcel, ha dicho. "Eso es lo que les ha motivado a adelantar las elecciones", ha aseverado.

Tras lamentar que "los currantes sean los que tienen que pagar la mordida de los corruptos", Núñez Feijóo se ha referido también al caso Zapatero. "Todavía estamos esperando a que nos expliquen de donde salieron las joyas", ha dicho, antes de exigir al expresidente socialista que "se lo explique al juez" y "que pida perdón a los españoles por las lecciones que nos quiso dar y por la vergüenza que nos hace pasar"

El presidente del PP ha mencionado durante el mitin de precampaña a Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, Sántos Cerdán o Leire Díez para advertirles de que "todo tendrá consecuencias, todo". "Me encargaré de que paguen por todo", ha dicho, "a los corruptos no los vamos a indultar".