Feijóo alerta del "precierre" de Alcoa y subraya que la factoría es para Lugo "lo que Citroën es para Vigo"

Publicado 06/11/2019 12:29:38 CET

LUGO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, ha alertado este miércoles de la situación de "precierre" en la que se encuentra la factoría de Alcoa en San Cibrao (Cervo), una empresa que, ha proclamado, es para la provincia de Lugo "lo que Citroen es para Vigo".

En un desayuno de campaña en la ciudad de Lugo, Feijóo se ha centrado, sobre todo, en la situación de la planta lucense y ha aludido a la necesidad de garantizar una tarifa de la luz viable para que pueda continuar su actividad.

No en vano, ha recordado que lleva más de una década como presidente de la Xunta, antes de afirmar que "nunca" ha visto una situación como la que vive Alcoa en este momento.

"Se lo dije a las ministras respectivas, se lo dije a los gallegos, Alcoa está en pérdidas desde 2028, entrará en pérdidas en 2019 y la multinacional Alcoa dio instrucciones a todas las fábricas que tiene en el mundo que aquellas fábricas que no sean rentables se cerrarán. Por consiguiente, estamos en una situación donde no se puede aplazar el problema", ha advertido.

"En abril existía Alcoa A Coruña y ahora ya no existe; entonces existía Alcoa Avilés y ya no existe, pensábamos que íbamos a reforzar, como consecuencia de que aquellas Alcoas no existen, Alcoa Lugo, y ahora está en la misma situación que estuvo Alcoa A Coruña y Alcoa Avilés, que ahora ya no existen", ha continuado el presidente gallego.

"Recuerdo que por aquel entonces estábamos en campaña electoral, de las generales (en abril), se comprometió el candidato Sánchez en A Coruña a que después de las elecciones se haría la propuesta de control de los precios de la luz, y estamos en noviembre y no hay ninguna propuesta, Alcoa sigue perdiendo dinero a espuertas y lo que acaba de hacer es disminuir la producción de aluminio", ha afeado también.

En esta coyuntura, ha apelado a que "Galicia no puede permitirse perder está fábrica" porque, además, la Mariña lucense "estaría en una situación de bloqueo y prácticamente en una situación, a efectos laborales, de suspensión de empleo". A su modo de ver, la provincia de Lugo tendría "el batacazo más importante de su industria en décadas".

DATOS DEL PARO

En clave de campaña, también ha aprovechado para censurar que los datos del paro "no" se dieran a conocer el pasado lunes por "la mañana", deduciendo que "no se dieron a conocer, simplemente, porque el lunes por la noche el Gobierno comparecía en un debate con otros candidatos para las elecciones generales".

"Es la primera vez que se modifica el día en que tienen que salir los datos del paro, que tienen que salir cuando tienen que salir con independencia de la agenda del presidente del gobierno", ha reprobado.

LLAMAMIENTO A UNIR EL VOTO

Feijóo ha insistido, desde Lugo, en un acto en uno de los salones del Hotel Méndez Núñez que se quedó pequeño dada la afluencia de militantes y simpatizantes, en hacer un llamamiento a la "unión" del voto en torno al PP el próximo 10 de noviembre, para sacar a "Sánchez del gobierno".

Previamente, intervinieron la presidenta del PP de Lugo y alcaldesa de Mondoñedo, Elena Candia, y el candidato al Senado José Manuel Barreiro, quien ha remarcado que el Partido Popular "quiere normalidad en España".

"Nosotros queremos estabilidad, y queremos, en definitiva, que el modelo gallego, que el modelo Feijóo que está funcionando muy bien en Galicia sea un modelo extrapolable al conjunto de España, porque así nos irá mejor a los de Lugo, nos irá bien a los gallegos y nos irá bien a todos los españoles", ha zanjado.