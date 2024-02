Feijóo centra sus críticas en el BNG y cuestiona que use 'Galiza': "Nos llamamos Galicia desde hace siglos"

Apela a los indecisos para que Lugo repita como provincia "con el mejor resultado", igual que en las anteriores generales y autonómicas

VIVEIRO (LUGO), 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto este sábado por la noche, en un mitin en Viveiro (Lugo), a centrar sus críticas en el BNG, al que las encuestas coinciden en señalar como principal alternativa a los populares en Galicia.

Desde esta villa mariñana, ha tirado de ironía en diversas ocasiones para cargar contra los nacionalistas de Ana Pontón y, en este sentido, se ha referido al debate en torno al topónimo de la Comunidad gallega.

"Por no aceptar, no aceptan ni cómo nos llamamos, que están todo día diciendo que nos llamamos Galiza, que nos llamamos Galicia desde hace siglos", ha dicho, para recalcar la idea de que el BNG "no está ni siquiera de acuerdo" en la denominación del pueblo al que quiere gobernar.

En esta misma línea, Feijóo también ha ironizado con que los de Pontón "no quieren ser españoles" sino "portugueses". Sin embargo, ha añadido, volverían a España "inmediatamente" porque en Portugal "los partidos independentistas están prohibidos" y "no les dejan presentarse a las elecciones".

En este contexto, Feijóo ha reflexionado sobre que el PSdeG-PSOE, al que las encuestas apuntan como tercera fuerza, ya no quiere "seguir toreando", sino que intentará "integrarse en la cuadrilla del BNG" si llega a la Xunta.

"QUE NO SE ESTROPEE EL MODELO"

El líder nacional del PP ha solicitado el voto para Alfonso Rueda para mantener el "modelo gallego", que es "el que funciona". "Vengo a pedir que no se estropee el modelo, que no se averíe por el nacionalismo y el 'sanchismo'", ha agregado.

Y es que Galicia, el próximo domigno, 18 de febrero, no solo elige "para los próximos cuatro años", sino que se juega "la próxima década". Porque si las izquierdas suman y gobiernan la Xunta "estaremos yendo hacia ninguna parte y después habrá que desandar el camino, volver a la senda correcta y ganar el tiempo perdido".

Feijóo ha reivindicado la "estabilidad" que mantuvo Galicia durante 15 años, 13 de ellos con él mismo como presidente, algo que es inédito entre el resto de comunidades autónomas.

"El otro camino", ha añadido, es aquel que forman "todos los partidos" cuyo objetivo es "dividir a la sociedad". "Si los que no votan al Bloque no somos buenos gallegos, la mayoría de gallegos no somos buenos gallegos", ha agregado.

JUNQUERAS Y OTEGI, "SOCIOS" DE PONTÓN

Feijóo quiere para Galicia "el mejor presidente de la Xunta" y no una presidenta "cuyos socios" sean los líderes de ERC y EH Bildu, Oriol Junqueras y Arnaldo Otegi, respectivamente.

Por eso, y porque las encuestas "van bien" pero no hay que pensar que "se va a ganar el partido" antes de jugarlo, ha pedido a los indecisos y a los que estén en duda que el próximo domingo opten por la papeleta del PP.

Así, el líder nacional de los populares han pedido el voto para todos quienes le votaron en las generales de julio de 2023.

De hecho, desde una de las principales villas de la comarca de A Mariña, ha recordado que la provincia de Lugo le dio "los mejores resultados" tanto en las generales como en las autonómicas de 2020.