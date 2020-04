Feijóo defiende los hospitales de campaña gallegos y avisa: el virus no ha alcanzado "el punto álgido"

Advierte que habría "colapso" si Sanidade no se "anticipase" con la compra de material y llama a "no minimizar" la situación

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha defendido de las críticas por poner en marcha dos hospitales de campaña en Expocoruña y el compostelano Multiusos do Sar y, tras manifestar su deseo de que "no hagan falta" --primero "se agotarán" los recursos de los hospitales públicos y privados--, ha esgrimido: "no hay confirmación" de que la crisis sanitaria del COVID-19 haya alcanzado "el punto álgido" en Galicia.

Tras la reunión semanal de su Ejecutivo, en una rueda de prensa telemática, Feijóo ha repasado los últimos datos de balance de la Comunidad --en los que ha incluido a 4.635 diagnosticados y 178 pacientes en unidades de cuidados intensivos (UCI)--. También ha cifrado en 149 los pacientes con coronavirus que han perdido la vida en hospitales gallegos.

En lo que respecta a la evolución, ha apelado a hacer el mayor número de test posibles --de hecho, ha asegurado que la Comunidad trata de conseguir todos los que pueda y ha ha realizado más de 23.000, actuando con más intensidad ahora en las residencias--. A su modo de ver, no hay que temer al incremento de diagnosticados, puesto que tener a más personas confirmadas con la infección permitirá reducir el número de contagios.

Como datos "muy importantes", ha destacado que Galicia está por debajo de la media estatal y entre las comunidades con menores cifras tanto en lo que respecta a la tasa de fallecidos por diagnosticados (un 2,64% en la Comunidad gallega frente al más del 9% de España) y de fallecidos por ingresados (un 7,63% en Galicia frente al más del 17% de la media estatal).

Además, ha resaltado que 1.600 personas están siendo seguidas en domicilio --211 ya dadas de alta--, por lo que el hecho de que estén en sus hogares no implica que no haya un estudio "de su comportamiento clínico".

"NO MINIMIZAR LA SITUACIÓN"

En su intervención inicial, Feijóo ha hecho un llamamiento a "no minimizar" la situación ni ha rebajar "un ápice la importancia y el drama" que se vive en los hospitales. Además, ha incidido en que, tras las cifras de fallecidos, "hay personas, vidas, familias que se han roto", por lo que es preciso "seguir haciendo todos los esfuerzos necesarios".

Tras agradecer una vez más su labor a los profesionales sanitarios y otros colectivos que desempeñan trabajos esenciales, ha insistido en que, desde principios de marzo, Galicia se "anticipó" en pasos como la compra de material --como respiradores--. De no haberlo hecho, ha advertido que ahora habría "colapso" en el sistema sanitario gallego.

Dicho esto, ha esgrimido que los análisis expertos apuntan a conclusiones "provisionales y nada concluyentes" de que la Comunidad gallega puede estarse "acercando" al "pico" de contagios. Ya había advertido que abril sería peor que marzo y se ha reafirmado al respecto, aunque también ha resaltado que el confinamiento está siendo "útil".

Así, ha indicado que el cómputo gallego refleja un par de días "buenos" en el ámbito de la hospitalización, por ejemplo. "Pero son indicios, señales provisionales y no concluyentes. El pico de actividad lo seguiremos notando, y sigue habiendo más presión en hospitalización y UCI", ha constatado.

"Aún no hay una confirmación, al menos en Galicia, de que las cosas hayan llegado al punto más álgido y no podemos ser portadores de noticias tranquilizadoras", ha avisado, a renglón seguido.

DEFENSA DE LOS HOSPITALES DE CAMPAÑA

En este escenario, se ha mostrado sorprendido por que haya voces "críticas" --en algunos partidos de la oposición, por ejemplo-- a decisiones como la de impulsar dos hospitales de refuerzo en A Coruña y Santiago, sin descartar que el Ifevi vigués pueda destinarse también al mismo fin de llegar a ser necesario.

Feijóo ha subrayado que los "especialistas" del Sergas no coinciden con esas voces críticas y aconsejan esta planificación de camas adicionales a las que suman los centros hospitalarios públicos y privados gallegos. En todo caso, tras incidir en que primero se agotarán todos los recursos hospitalarios existentes, ha manifestado su deseo de que "ojalá los especialistas se equivoquen" y no sea preciso recurrir a los hospitales de campaña.

Pero, preventivamente, ha insistido en que la Xunta sigue "haciendo acopio" de todo el material sanitario posible ante la eventualidad de "tener que instalar camas extrahospitalarias" en A Coruña y también en la capital gallega. "A día de hoy todo sigue apuntando a que podemos necesitar esas camas, tenemos que estar preparados ante esa eventualidad", ha sentenciado.

Además, ha argumentado que si Galicia no se hubiese "anticipado" y comprado material sanitario --respiradores y otro aparataje-- que permite habilitar nuevas unidades de cuidados intensivos (UCI), a día de hoy habría "colapso" en el sistema sanitario para la atención a pacientes de coronavirus.

Así, ha recordado que de forma regular el sistema cuenta con 160 UCIs y ya hay 178 pacientes ocupando este tipo de camas en la Comunidad --con especial intensidad en la ocupación de UCI en hospitales como los de A Coruña o Ferrol--.

Con la compra de material se han podido habilitar "más de 250" UCIs (en jornadas anteriores había concretado que hasta 274). En esta coyuntura, ha apelado a seguir actuando con "anticipación" y "responsabilidad", y a "no minimizar" la situación.

HOSPITALES PÚBLICOS Y PRIVADOS, "A DISPOSICIÓN" DEL SERGAS

A preguntas de los periodistas, Feijóo se ha reafirmado en que no se ocuparán los hospitales de campaña antes de agotar los recursos y camas que puedan facilitar los hospitales públicos y privados, que están "a disposición" del Sergas.

Es más, de momento ha admitido que, si bien hay "tensión", el total de hospitalizados por coronavirus no provoca la saturación del sistema --ni se llega a las camas ocupadas previstas para el "pico", la Xunta llegó a estimar 4.000 y los hospitalizados no llegan a 900--.

Pero el presidente gallego ha recordado que es preciso atender otras dolencias, especialidades y casos de cirugía urgente, por ejemplo. Así, ha advertido que lo que no puede entender es que haya partidos que critican "simultáneamente" que no se utilicen todos los recursos y que se acuda a la privada.

Hasta el momento, ha concretado que hay 124 pacientes con coronavirus ingresados en hospitales privados y ha esgrimido que son las gerencias de área las que determinan como se gestionan los recursos.

En todo caso, ha advertido que las camas de UCI en la privada gallega son 44. "No pensemos que hay miles sin usar", ha remarcado.