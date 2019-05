Feijóo defiende que el PP se apoye en Vox pero sin formar gobierno con los de Abascal: "No me gusta Vox"

Publicado 29/05/2019 14:54:36 CET

El presidente de la Xunta y líder de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijóo, defiende que el PP se apoye en Vox donde lo necesite para alcanzar alcaldías o presidencias pero sin permitir que el partido que lidera Santiago Abascal entre a formar parte de un gobierno de coalición, a semejanza de lo que ocurre en Andalucía.

A preguntas de los medios este miércoles en la rueda de prensa posterior a la reunión de su ejecutivo, el mandatario autonómico ha ensalzado el "modelo andaluz" con el que el popular Juan Manuel Moreno alcanzó la Presidencia de la Junta. Para Feijóo, ese debe ser el ejemplo a seguir para valerse de los representantes de Vox sin que estos entren en los gobiernos.

"A mí no me gusta ese partido (Vox), como a los gallegos", ha espetado Feijóo tras apuntar que el PPdeG no tiene la necesidad de alcanzar acuerdos con el partido de Abascal tras las elecciones del 26 de mayo porque Vox no logró entrar en ninguna corporación local de Galicia. "Los gallegos enviaron un mensaje de que no les gusta ese partido. A mí tampoco me gusta", ha incidido.

En este sentido, ha remarcado que el acuerdo alcanzado en Andalucía entre PP, Ciudadanos y Vox para facilitar la investidura de Moreno sin que los últimos entrasen en el gobierno debe ser el modelo a seguir por los populares a la hora de afrontar los pactos post electorales en aquellas instituciones donde precisen de los apoyos del partido de Abascal.

"El acuerdo (andaluz) es homologable a cualquier país europeo. Estamos orgullosos de ese acuerdo", ha incidido Núñez Feijóo, que, con todo, reconoce que los pactos deben ser evaluados de manera individual por las características propias de cada territorio e institución.

