Feijóo pide al PP evitar el "ruido": "Han llegado a decir que ahora estoy de acuerdo con las amnistías y los indultos"

PONTEVEDRA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este lunes a su partido no "distraerse" ante los "ataques a la desesperada" de sus rivales políticos, de forma que no haya "ni un segundo de ruido" en medio de la campaña gallega. "Han llegado a decir que ahora yo estoy de acuerdo con las amnistías y con los indultos", ha proclamado.

Así se ha pronunciado Feijóo en un mitin en Marín (Pontevedra) después de la polémica abierta este fin de semana por las informaciones publicadas acerca de que el PP estudió la amnistía durante 24 horas antes de descartarla y que estaría abierto a un indulto condicionado al expresidente catalán Carles Puigdemont si es juzgado, se arrepiente y renuncia a la vía unilateral.

En un acto electoral junto a la alcaldesa de Marín, María Ramallo, Feijóo ha acusado a sus "rivales" de "querer embarrar" la campaña electoral gallega con "ataques a la desesperada" y lo ha achacado a que el PP debe "ir muy bien" en las encuestas electorales para las elecciones gallegas de este domingo.

"Así que os pido ni un segundo de distracción, ni un segundo perdido para dejar de trabajar por Galicia y ni un segundo de ruido. Aspiramos a una gran mayoría el domingo, sí, y tenemos que trabajar al máximo para lograrla", ha demandado a los suyos.

"YO NO SOY PEDRO SÁNCHEZ"

Es más, ha dicho que "cuanto más bajen todos los aliados del multipartito", les "insidiarán más". "Han llegado a decir que ahora que yo estoy de acuerdo con las amnistías y con los indultos. ¿Sabéis por qué? Porque diciendo todo esto a lo mejor consiguen que alguien dude de nuestra honestidad, de nuestra honorabilidad y de lo que hemos hecho durante todos estos años, que es defender el Estado de Derecho y renunciar a cualquier cargo para defender el Estado de Derecho de España", ha proclamado.

En este punto, y ante un auditorio entregado que le gritaba 'presidente, presidente', el líder del PP ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de llevar cinco meses "a martillo intentando colar una amnistía ilegal".

"Yo no soy Pedro Sánchez. Yo no acepto la amnistía ni la aceptaré. Yo no acepto los indultos ni los aceptaré", ha aseverado, para subrayar que el PP lleva "cinco meses diciéndole a la gente que les acompañe en la calle para seguir luchando contra una amnistía" y lo van a seguir haciendo y acudiendo a los tribunales españoles y europeos.

