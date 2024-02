Feijóo pide el voto al PP "por Galicia" y "para darle un escarmiento democrático a Sánchez"

El líder 'popular' avisa que hay que "ganar contundentemente" mientras la cabeza de lista por Lugo apela a votantes de Vox

OUTEIRO DE REI (LUGO), 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido el voto al PP de Alfonso Rueda "por Galicia" y para "acertar" con el gobierno de la Xunta, aunque también ha sugerido que servirá para "darle un escarmiento democrático" al jefe del Ejecutivo central y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

En un mitin este domingo en el pabellón municipal de Outeiro de Rei (Lugo), a una semana del día de los comicios, ha alertado de que enfrente hay "un multipartito" que intentará sumar 38 escaños para gobernar.

"Vengo a pedir el voto por Galicia. Cuando se trata de nuestra casa, no es una cuestión menor. En estas elecciones no se trata solo de que demos nuestra opinión sobre política nacional, que también; no solo de darle un escarmiento democrático al señor Sánchez, que también; en estas elecciones se trata de cosas más importantes que Sánchez. Se trata de lo que queremos ser en el concierto de las comunidades autónomas de España", ha explicado.

En un acto en el que también ha participado la líder del PP de Lugo y cabeza de lista al Parlamento gallego por esta provincia, Elena Candia, y el alcalde de Outeiro de Rei, José Pardo, el máximo dirigente 'popular' ha llamado a los lucenses a "mantener los excelentes resultados" que mantiene esta circunscripción tanto en las autonómicas de 2020 como en las generales de 2023.

En este sentido, Feijóo ha dicho que si el PP de Lugo consigue revalidar los "nueve escaños", la primera mayoría absoluta de Rueda "será incuestionable" el próximo domingo. "Galicia necesita lo que todos: estabilidad, gestión, política sosegada, credibilidad... Y eso es Alfonso Rueda", ha subrayado, para destacar la amplia "experiencia" del que fue su vicepresidente durante más de una década.

"GANAR CONTUNDENTEMENTE"

Y es que, según ha dicho, el PP tiene que "ganar contundentemente" para evitar que puedan sumar los 38 escaños las izquierdas, que "solo" serán "aliados para llegar a la Xunta" porque "después son enemigos".

Además, el exmandatario autonómico ha advertido que "al frente del multipartito" podría estar el BNG de Ana Pontón con el apoyo del PSdeG, que "prefiere diluirse en el abismo electoral" y "desaparecer antes de que gobierne el PP".

Para evitarlo, Alberto Núñez Feijóo, especialmente volcado con Lugo en su caravana electoral de estas autonómicas, ha hecho un llamamiento a la participación: "Si fallamos un día, lo lamentaremos muchos años".

LA IZQUIERDA Y EL NACIONALISMO, "UN DESASTRE"

Por su parte, el alcalde de Outeiro de Rei ha advertido que el PP no puede "conformarse con 38 diputados" en el Pazo do Hórreo. Asimismo, Pardo ha señalado que "si la izquierda es un desastre para este país, el nacionalismo es mucho más desastre".

También ha cargado el regidor contra Pedro Sánchez, que es quien "está ocupando el Gobierno de España". "No me atrevo a llamarlo presidente siquiera", ha añadido.

Mientras tanto, Elena Candia ha pedido el voto a todos los que apoyaron a Vox en otras citas electorales, que "no valió absolutamente para nada" en Galicia y en las autonómicas los populares no se pueden permitir "ni un voto".