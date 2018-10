Feijóo reclama que el 8 de marzo no sea "un campo de juego para ganar votos"

Actualizado 03/03/2018 16:41:34 CET

Destaca las propuestas del PPdeG en esta materia frente a los partidos que optan por las "pancartas"

A CORUÑA, 3 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular de Galicia y de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido que la igualdad no se convierta en "una trinchera política" ni el 8 de marzo, Día de la Mujer, en "un campo de juego para ganar votos", y se aproveche para hacer "examen" de los retos pendientes, instando a la oposición a participar para "enriquecer" las medidas propuestas por el gobierno autonómico.

Así lo ha manifestado durante la clausura del acto 'Mujeres haciendo Galicia', organizado por el PPdeG y celebrado en Palexco, en A Coruña. Tras expresar su "respeto" a la huelga por los derechos de las mujeres convocada para este 8 de marzo, Feijóo ha señalado que el PP utilizará el Día de la Mujer "no para sacar pancartas", sino para revisar los compromisos cumplidos y los retos pendientes.

"Impulsamos la igualdad con propuestas y no con protestas, impulsamos la igualdad con hechos y no solo con palabras, impulsamos la igualdad con medidas objetivas y no solo con pancartas", ha asegurado al término del acto en el que han tomado la palabra deportistas, empresarias o trabajadoras, así como la secretaria xeral de Igualdade y coordinadora del PPdeG de esta área, Susana López Abella, y la conselleira de Medio Ambiente y presidenta del PP local, Beatriz Mato.

Feijóo ha comenzado su intervención asegurando que en las últimas décadas la sociedad gallega y la española han "evolucionado más que en un siglo", pero admitiendo que "desafortunadamente, la voz de las mujeres quedó y aún queda relegada a un ámbito secundario", con su presencia en el ámbito público "aún muy restringido".

No obstante, ha mostrado su confianza en que "la igualdad está cada vez más cerca y es más posible", en una afirmación que ha ejemplificado con datos como el del ámbito judicial, con el 27% de juezas en 1995 frente al 64% de la actualidad. También ha incidido en la presencia femenina en el ámbito político, poniendo en valor la contribución al respecto del PP.

En este sentido, Feijóo se ha mostrado "orgulloso" de pertenecer a un partido "pionero" del que forman parte las primeras presidentas del Congreso o del Senado en España, dos de las tres primeras diputadas del Parlamento en Galicia o la primera conselleira. "Nunca la izquierda en las Cortes Generales ha tenido una presidenta en el Congreso o en el Senado", ha apostillado.

Con referencias en su discurso a mujeres gallegas como Emilia Pardo Bazán o Teresa Herrera o a empresarias gallegas en Silicon Valley, ha matizado que "toca" avanzar en conciliación y "seguir reduciendo la brecha salarial". Aún así, ha resaltado que "la mayor tasa de empleo desde el año 2002 se consigue hoy en Galicia" y que existe "la menor brecha salarial", con Galicia mejorando la media europea en algún aspecto.

"No podemos ocultar los retos que nos faltan pero tampoco las oportunidades y las conquistas que ya tenemos", ha añadido.

"Estoy convencido de que cada año que pase Galicia será más igualitaria, y de que cada día que celebremos el día de la mujer lo haremos para celebrar los avances y marcar retos, en eso consiste para nosotros el día de la mujer".

IGUALDAD COMO "MISIÓN COMPARTIDA" Y NO "COMO TRINCHERA POLÍTICA"

En este punto, ha añadido que "es necesario que la igualdad no sea una trinchera política, sino una misión compartida por todos", instando a llegar a acuerdos a los representantes públicos. Aunque ha mostrado su "respeto" a la oposición "cuando quiere hacer campañas con la intención de concienciar", ha matizado que "allá cada quien con las campañas que hace".

También se ha referido a la huelga del 8 de marzo, que el PP no secundará. "Respetamos por supuesto que se convoque una huelga", ha señalado, aunque ha llamado la atención sobre la necesidad de "que se participe para enriquecer las medidas que propone el gobierno de la Xunta para conseguir esos objetivos".

Si bien ha asegurado que "respeta y aplaude" las iniciativas que se presenten en el Parlamento sobre equiparación real y efectiva de las mujeres, ha recordado que la primera ley de igualdad que se dictó en Galicia, en el año 2004, con Pilar Rojo como conselleira del PP, la oposición votó en contra.

Por ello, ha pedido que "este Día de la Mujer cambie la dinámica política, y la igualdad no se vea como un campo de juego para ganar votos sino como prioridad de todos" para concretar "grandes acuerdos".

EL PP CONTRIBUYE A UNA GALICIA "MÁS IGUALITARIA"

Así, ha aseverado que "nadie puede decir que el PP no contribuyese a conseguir una Galicia más igualitaria". Ha añadido que con menos recursos que en 2008 se destina "el doble de presupuestos a políticas de igualdad que los socialistas y nacionalistas", se "arropa" a las víctimas de la violencia machista o se ha situado a Galicia como "referencia" con los cinco meses y medio de baja maternal de las empleadas de la Xunta.

También ha defendido el próximo Plan de Conciliación de Galicia y ha alabado a Susana López Abella, porque si fuera del PSOE o el BNG también sería una "excelente secretaria xeral de igualdade".

DÍA DE LA MUJER NO PARA SACAR PANCARTAS SINO PROPUESTAS

El llamamiento a la colaboración para avanzar en igualdad, como "objetivo común de todos", ha estado presente en todo el discurso. Feijóo ha pedido que no se penalice al PP y sí se le respete porque, según ha recordado en varias ocasiones, cuenta con "el voto mayoritario de las mujeres cuando democráticamente escogen el partido que votan para gestionar las políticas de igualdad".

"No es tarea de un solo partido, ni del gobierno, ni solo de las mujeres, las políticas de igualdad son el objetivo común de toda la sociedad y, por supuesto, de los hombres", ha proseguido.

"Hay que aprovechar el día de la mujer no para sacar pancartas o nuevos ataques al gobierno, sino para hacer un examen de los compromisos que cumplimos, los que no, y los retos, esa es nuestra propuesta del Día de la Mujer, no vamos a insultar a nadie, no vamos a criticar a nadie".

Como conclusión, ha defendido el trabajo para lograr un país en el que nadie les diga a las mujeres lo que tienen que hacer, y ha apostillado que serán las que determinen "el rumbo que tomará Galicia, y el de A Coruña".

La conselleira Beatriz Mato, precisamente, ha hecho referencia en su intervención a las mujeres que han hecho de A Coruña una referencia histórica, citando a María Pita, Emilia Pardo Bazán o Teresa Herrera, como ejemplos, pero también a la única alcaldesa de la ciudad, en 1978, Berta Tapia. "¿Y yo me pregunto, será este el momento en el que una mujer vuelva al gobierno de María Pita?", ha preguntado.

Finalmente, ha criticado al "gobierno de postureo" de En Marea en A Coruña, "de mucha palabra y poca acción", con una concejalía de Igualdad "pancartera" sin "ningún avance real".