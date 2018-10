Feijóo reconoce las conquistas de las "pioneras", pero dice que la igualdad real "no puede ser una trinchera"

Publicado 07/03/2018 15:03:44 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha cerrado este miércoles, en víspera de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la jornada 'Lidera. Avanzando en Igualdade', y en su discurso ha subrayado que se empiezan a ver mujeres "donde no estaban", al respecto de lo que ha reconocido las conquistas de las "pioneras" que "con valentía" fueron logrando "todo lo que consiguieron".

"Podemos sentirnos orgullos de lo que conseguimos", ha manifestado en un discurso en el que, no obstante, ha advertido de que "la igualdad real no puede ser trinchera". "No es una lucha que las convoque a ellas, nos convoca a todas. Es el anhelo de la mayoría", ha asegurado.

Feijóo, que en todo momento se refirió a la escuela de Chantada que ha inspirado el cartel de la Xunta con motivo de esta efeméride --inspirada en varias protestas de mujeres en la industria textil en el siglo XIX y XX y declarado oficial por la ONU en 1975--, apostó por avanzar en los derechos de las mujeres desde el consenso y "no en contra de otros". "Todos en contra del problema", dijo.

Para el mandatario autonómico, el "canal más adecuado para las aspiraciones femeninas" debe de ser el consenso y ha matizado que "son femeninas, pero también deben de ser masculinas".

"Ellos marcaron un camino de unidad para alcanzar ese día en el que la discriminación a las mujeres deje de ser una realidad en muchos ámbitos. En el que ninguna niña esté limitada para soñar con ser lo que quiera ser, ni para serlo. En el que la presencia de mujeres en el nivel más alto de cada profesión sea un hecho normal y no una extrañeza. Y sobre todo, ese día en el que no tengamos que lamentar ni una sola mujer más asesinada por la violencia machista", ha manifestado, en relación a la aportación de los niños del colegio chantadino.

"IGUALDAD PALPABLE"

Tras protagonizar en la mañana de este miércoles protagonizó un tenso debate parlamentario con la oposición en el Parlamento, donde avanzó un nuevo plan de conciliación y corresponsabilidad, el presidente autonómico ha advertido de que se "equivocan" quienes no ven los avances actuales y quienes consideran que no hay que dar pasos adelante.

En esta línea, defendió la necesidad de convertir la "igualdad legal en igualdad real y palpable" y ha indicado que este jueves día 8, en la que está convocada una huelga general apelando a las mujeres y paros parciales, es una jornada para la "reflexión y hacer balance".

Sobre ello, Feijóo repasó la creación de plazas públicas en escuelas infantiles y mencionó medidas como las ayudas al cuidado; al tiempo que esgrimió la situación del empleo femenino en Galicia y el porcentaje de mujeres en puestos de libre designación en la Administración autonómica.