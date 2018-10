Feijóo reivindica que se quedó en Galicia y augura que los gallegos "seguirán escribiendo" su futuro

Publicado 09/10/2018 16:19:56 CET

El presidente, que mantiene la puerta abierta a volver a presentarse en 2020, rechaza líderes "egocéntricos": "Nunca diré que Galicia soy yo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha arrancado el Debate sobre el Estado de la Autonomía con una reivindicación de su decisión de quedarse en Galicia y no optar a liderar el PP estatal y ha optado por cerrar su discurso en una clave similar al presumir de que los gallegos "han escrito" su futuro hasta ahora y augurar que "lo seguirán haciendo".

"A la Galicia del Xacobeo 21 tenemos que llegar con todo nuestro orgullo: con menos impuestos, y creciendo de forma ordenada e igualitaria, una Galicia que sea un lugar donde quedarse y adonde volver. Yo salí, volví y me quedé", ha remarcado el presidente gallego, ante todos los grupos parlamentarios, así como las autoridades y cargos que siguieron su intervención desde la tribuna de invitados del hemiciclo.

"Alguno pensaba que mi futuro estaba escrito y sí lo estaba, pero no como pensaban", ha manifestado, en relación a que se daba por hecho que daría el salto a la política estatal cuando tuviese la oportunidad. "(Mi futuro) Lo escribieron los gallegos con su apoyo en 2009, 2012 y 2016. Por eso mi respuesta fue siempre la misma e hice lo que me pidieron las urnas: primero hasta 2012, después hasta 2016 y ahora hasta 2020. Los gallegos seguirán escribiéndolo. Galicia, Galicia, Galicia", ha zanjado su discurso.

Las palabras de Feijóo se producen pocos meses después de su renuncia a optar a liderar el PP estatal, que ahora dirige Pablo Casado. Desde entonces, el presidente gallego ha aplazado el debate sucesorio e incluso ha evitado en varias ocasiones cerrar la puerta a la posibilidad de presentarse a un cuarto mandato, a partir de 2020, una opción que muchas voces dentro de su partido ven factible e incluso probable.

La apuesta del jefe del Ejecutivo por "planificar la Galicia de más allá del año 2020" --como ha incidido de forma muy significativa este martes, en un debate de política general coincidente con el ecuador de la legislatura gallega-- contribuye a esta lectura, aunque con el de Os Peares nadie se atreve a hacer pronósticos a largo plazo ni dentro ni fuera del partido.

"NUNCA DIRÉ QUE GALICIA SOY YO"

En su intervención, Feijóo también ha aprovechado para ensalzar lo que ha definido como "buena política", la que se hace "con la gente y para la gente" frente a la que "sacrifica a la gente en el altar de aventuras ilusorias".

"Junto a las conocidas categorías políticas, hay otra que en estos tiempos adquiere una gran importancia. Es la que separa la responsabilidad de la irresponsabilidad. Un político situado en la responsabilidad podrá cometer errores, pero nunca pondrá en peligro los pilares de la convivencia, mientras que el irresponsable tiene una capacidad destructiva incalculable", ha advertido.

A renglón seguido, ha subrayado que el político responsable "nunca dirá 'el pueblo soy yo'" y "siempre será un delegado provisional de la soberanía popular", mientras que --ha contrapuesto-- "el irresponsable tiene una capacidad destructiva incalculable".

"Yo opté por la responsabilidad. Pese a ser depositario de una mayoría popular, electoral y parlamentaria elocuente, ni dije ni diré que Galicia soy yo. Me sorprende y me escandaliza que otros dirigentes se arroguen una representación exclusiva y excluyente del patriotismo nacional, autonómico o local. No lo haré nunca", ha sentenciado.

CASTELAO

Feijóo había arrancado su discurso con una reivindicación de la Transición "española" y "gallega", y del fallecido expresidente Gerardo Fernández Albor, y hacia el final proclamó que se siente "orgulloso" de Galicia.

En este escenario y, tras la polémica de la pasada semana en torno a su interpretación de 'A derradeira leición do mestre' de Castelao, ha subrayado que él no necesita "refugiarse en visiones nostálgicas ni apropiarse de los viejos galleguistas porque son de todos".

"Por poner un ejemplo de actualidad, Castelao es suyo --ha señalado a la oposición-- y mío. Es de todos los gallegos. Por eso, abrimos la exposición 'Castelao maxistral' para que cada ciudadano lo tenga a su disposición. Nos sentimos orgullosos de todo lo que significa Castelao para todos los gallegos", ha aseverado.

"La cultura no pertenece a ningún gobierno, partido o ideología. Lo que deemos hacer con la política no es apropiarse, sino proteger y difundir a los autores y artistas gallegos, históricos y contemporáneos, y lo haremos con la creación del Legado artístico de Galicia", ha zanjado, en medio de un enorme aplauso de su grupo.

APLAUSOS, AUTORIDADES Y NUEVAS CONSELLEIRAS

No fue el primero, ya que la intervención del presidente gallego recibió el aplauso de los suyos en medio centenar de ocasiones durante las dos horas que duró su discurso --la primera en su reivindicación de Albor y de su decisión de quedarse en Galicia--, además de la gran ovación cuando puso punto y final a su alocución.

El discurso de Feijóo lo siguieron desde la tribuna del hemiciclo numerosos invitados, autoridades y cargos, sobre todo ligados al PPdeG. Entre ellos, suscitó revuelo a primera hora la presencia de Antón Gómez-Reino y Carolina Bescansa, candidatos que pugnan por liderar Podemos Galicia y que se saludaron con un par de besos en el hemiciclo.

Fue el primer día en el que se sentaron en la Cámara las conselleiras de Política Social, Fabiola García, y Educación, Carmen Pomar. También el nuevo titular de Medio Rural, José González, estrenó las bancadas del Gobierno. En ellas estuvieron los miembros del equipo de Gobierno de Feijóo en pleno, a excepción de la titular de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, quien ha acudido al Consejo de Ministros Europeos de Medio Ambiente en Luxemburgo.