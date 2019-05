Feijóo ve al PP en "el camino correcto" para volver a ser "la casa común del centro derecha"

Publicado 29/05/2019 15:19:28 CET

Sobre el supuesto "giro" de Casado: "Se le puede llamar giro o como se quiera, pero lo que ha habido es una reacción"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y líder los populares gallegos, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que las elecciones del pasado domingo 26 de mayo señalan que el PP está en "el camino correcto" tras mejorar "seis puntos" en votos respecto al mes pasado, cuando la formación que encabeza Pablo Casado obtuvo sus peores resultados históricos en unas generales.

"El PP ha obtenido mejores resultados en las municipales que en las generales. Pero el objetivo no es tener mejor resultados, es ganar; y no lo hemos hecho en muchos sitios", ha incidido Núñez Feijóo en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello de la Xunta.

Con todo, cree que el partido está "remontando poco a poco" y se encuentra en el "camino correcto" para conseguir, a través de "ensanchar" el partido, que "esos 10 millones de personas voten a la casa común del centro derecha".

"En tres semanas hemos subido seis puntos y eso acredita que vamos por buen camino", ha remarcado Núñez Feijóo, que ha restado importancia a si la dirección del partido con Casado a la cabeza ha dado un "giro" a posturas más moderadas tras el mal resultado cosechado en las generales.

"No creo que debamos discutir si es un giro o no. Se le puede llamar giro o como se quiera, pero lo que ha habido es una reacción, hemos recuperado seis puntos", ha incidido el mandatario autonómico, que no ha querido pronunciarse sobre la opción de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz parlamentaria y se ha limitado a decir que ha de ser Casado quien proponga un nombre y que este sea avalado por la junta directiva de partido.

