El feminismo, "unido por un objetivo común", hace frente al mal tiempo en A Coruña con una marcha multitudinaria

Defienden el "bendito debate" dentro del movimiento y advierten del riesgo que supone perder derechos

A CORUÑA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han hecho frente al mal tiempo este viernes en A Coruña y han salido a la calle para exigir que a las mujeres, "unidas por un objetivo común", "no se les calle ni se les roben espacios". "Estamos unidas en esto, por un objetivo común", han declarado las participantes.

Pese a la lluvia y al viento, que han arreciado durante casi todo el recorrido, la ciudad herculina ha salido a la calle con motivo del 8 de marzo, Día de la Mujer, en una manifestación que ha sido festiva, además de reivindicativa.

Entre los asistentes, han estado la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y la portavoz municipal nacionalista, Mercedes Queixas.

Un año más, bajo el lema 'Contra a violencia machista, revolta feminista', tanto simpatizantes de la Plataforma Feminista Galega como de la Marcha das Mulleres han avanzado unidas con proclamas como 'Quen se moviliza? As mulleres da Galiza?', 'Mulleres somos, mulleres seremos, pero na casa non quedaremos' y 'Non estamos todas, faltan as asesinadas'.

Tampoco han faltado referencias al mal tiempo que ha acompañado a las manifestantes, que se lo han tomado con humor al grito de 'Secas ou molldas, pero sempre empoderadas' y 'Aínda que se molle, a nosa loita non encolle'.

"Reivindicamos que no está la igualdad conseguida y reivindicamos también que nuestros derechos no vuelvan atrás", ha defendido Miriam Couceiro, integrante de la Plataforma Feminista Galega y de la Plataforma Feminista Radical Galega.

Como miembro de la asociación radical, ha pedido la abolición de la prostitución y la pornografía, "la antesala de la violación". "Pero reivindicamos, sobre todo, que a las mujeres no nos callen y no nos roben espacios, que es algo que está pasando últimamente", ha destacado.

En referencia a la división en el movimiento, sobre todo respecto a la defensa de los derechos de las personas trans y la corriente abolicionista, Couceiro ha subrayado que en la manifestación van "todas a una".

"Estamos unidas en esto, cada organizació con sus consignas, pero unidas por un objetivo común. Gracias a que haya debate, bendito debate, se puede llegar al punto medio para todas y a lo mejor para todas las mujeres y niñas", ha argumentado.

"ESTRUCTURA TOTALMENTE DESIGUAL Y PATRIARCAL"

En la misma línea se ha expresado Cristina Bajo, de la Marcha Mundial das Mulleres, que compartía con Couceiro la primera línea de la manifestación junto a otras mujeres y detrás de la misma pancarta.

"Estamos aquí para visibilizar que seguimos en una estructura totalmente desigual y patriarcal, pero también para celebrar los logros alcanzados gracias a la lucha feminista", ha afirmado, tras lo que ha puesto como ejemplo la lucha de las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), que en diferentes localidades han estado denunciando su precariedad laboral.

"Eso es feminismo. Feminismo somos todas nosotras, todas las mujeres, las mujeres lesbianas, CIS, trans, porque si no somos todas, el feminismo no va a conseguir acabar con el patriarcado", ha denunciado.

La manifestación ha marchado unida hasta la Plaza da Palloza, donde se ha agrupado el bloque abolicionista para leer su manifiesto. Mientras, las manifestantes convocadas por PFG y MMM han continuado hasta la Plaza das Cigarreiras, donde también han leído las distintas declaraciones.