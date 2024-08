Ferida grave unha persona en Saviñao (Lugo) após caer o vehículo no que viaxaba por un barranco

Nel ían outros tres ocupantes que puideron saír polos seus propios medios



LUGO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unha persona resultou gravemente ferida en Saviñao (Lugo) após caer o vehículo no que viaxaba por un barranco, aproximadamente 50 metros, segundo informa o 112 Galicia no seu parte de incidencias. O accidente produciuse na vía LUP-5819, pasando por Praia da Cova.

A mesma tivo que se rescatada polos bombeiros de Chantada utilizando maquinaria especializada para levantar ao ferido nunha padiola. Ademais, tivo que ser intubada debido ás lesións que tiña.

Aínda que todos os ocupantes do turismo saíron polos seus propios medios, non todos puideron chegar á vía nas mesmas condicións. Por iso, ademais dos voluntarios de Protección Civil local, tiveron que intervir os bombeiros para aplicar a maquinaria necesaria e sacar do barranco a unha cuarta persona en estado grave.

O que alertou ao 112 Galicia, sobre as 21.30 horas do martes, dixo que no coche ían cinco persoas, entre elas un menor. Con todo, ao finalizar a súa intervención, os bombeiros explicaron que se trataba de catro persoas, tres das cales puideron subir ao barranco polos seus propios medios.

Xunto ao persoal do parque rexional, desprazáronse ao lugar as emerxencias sanitarias de 061 e voluntarios de Protección Civil de Saviñao, ademais de Garda Civil.