El Festival Intersección otorga su principal premio a Daniel Mann por 'The Reece'

El Festival Instersección entrega los premios de su edición de 2026 en su habitual gala de clausura, a 17 de octubre de 2026. - FESTIVAL INTERSECCIÓN

A CORUÑA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Intersección, el Festival Internacional de Cine de A Coruña, ha dado a conocer el palmarés de su edición de 2026, celebrada del 13 al 17 de octubre, en la que 'The Reece', del cineasta Daniel Mann, ha obtenido el Premio del Jurado de la Sección Internacional, la principal distinción del certamen.

El festival entregó todas sus distinciones durante su gala de clausura, celebrada en la noche del sábado. El jurado internacional también ha reconocido a 'Con permiso de la autoridad eclesiástica', de Jesús Lacorte, con el Premio al Cortometraje Español por su "luminosa y delicada aproximación al duelo". Además, esto supone la calificación de la obra para los Premios Goya.

Por su parte, el jurado de la Sección Galicia ha otorgado el premio a 'Moon Safari', de Hugo Amoedo, de la que ha destacado su capacidad para abordar, "desde una sencillez profundamente poética", la importancia de las pequeñas cosas. El jurado ha valorado la "autenticidad y emoción" de una obra que reflexiona sobre lo que significa crecer, cambiar y evolucionar.

En la sección Fulgor se ha premiado 'Stallion and Crystal Ball', de Christian Avilés, "película con la capacidad sensual de transportarnos a un sueño febril e hipnótico, una exploración 'queer' de la soledad adolescente, la espiritualidad y el deseo", según resume el festival.