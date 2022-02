Formoso (PSdeG) insiste en que hay "incompatibilidad clara" en presidir la Xunta y el PP y lo diferencia de su situación

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, ha vuelto a mostrar su "respeto" en este tiempo de "decisión personal" del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, acerca de si da el paso de presentarse al congreso de su partido, que está previsto que se convoque este martes por parte de la junta directiva. Sin embargo, ha advertido de que hay "una incompatibilidad clara" entre presidir el Gobierno gallego y asumir las riendas del PP nacional.

"Nuestra primera reflexión es esa (de respeto). En cualquier caso, en el caso de presentarse finalmente al cargo en el PP, habrá una incompatibilidad clara a partir de ese momento", ha manifestado, para reiterar que es "imposible defender los intereses", de forma simultánea, de Murcia, Cataluña y Galicia.

En declaraciones a los medios este lunes, Formoso ha aseverado que "la incompatibilidad va a ser manifiesta" si se mantiene en ambos cargos, por lo que en el momento en el que anuncie si va a presentarse al congreso de su partido, "va a tener que escoger entre Galicia o el PP".

Frente a las palabras de los populares porque él es presidente de la Diputación de A Coruña, alcalde de As Pontes y secretario xeral del PSdeG, Formoso ha subrayado que "la diferencia es clara". "Para ser presidente de la Diputación tienes que ser alcalde o concejal", ha recordado, para señalar que institucionalmente ejerce a la postre un solo cargo.

A este argumento, sumó el hecho de que "toda la labor" que lleva a cabo la desarrolla en Galicia, por lo que "no tiene que ver" con la "incompatibilidad" a la que, dijo, se tendría que enfrentar Feijóo de mantenerse al frente del partido y de la Xunta.

A modo de ejemplo, se ha referido al debate de la financiación autonómica, en el que mientras que comunidades como Galicia piden que tenga más peso el envejecimiento de la población, otras como las mediterráneas reclaman que se prime la superpoblación. "En esa encrucijada no me voy a ver yo", ha remarcado, para indicar que él ejerce su actividad igual en Galicia, sea en As Pontes, A Coruña, Lugo o Vigo, con lo que "el escenario es francamente distinto".

Preguntado por si llegado ese escenario habría que adelantar elecciones en Galicia, Formoso ha defendido la "capacidad de los gallegos de decidir quién será el próximo presidente de la Xunta", al tiempo que ha señalado que "hay que ser respetuosos con los tiempos" y recordado que los ciudadanos "escogen gobierno para cuatro años". "No deben primar los intereses de una formación política", ha sentenciado.