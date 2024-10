El Foro Económico calcula que Galicia puede perder hasta 634 millones con un concierto para Cataluña

Concluye que "lo que menos perjudica a Galicia es que siga el modelo común", pues con una extensión generalizada de concierto perdería 2.128 millones

El Foro Económico de Galicia calcula que la comunidad gallega puede perder hasta 634 millones de euros en un escenario de concierto para Cataluña en el que esa comunidad no haga ninguna aportación solidaria al sistema.

Así se recoge en el estudio 'O impacto económico para Galicia da extensión dos sistemas de concerto', presentando por los economistas Santiago Lago y Xoaquín Fernández Leiceaga este jueves, en el que se realizan diferentes simulaciones sobre varios escenarios posibles en función del grado de solidaridad que aportaría Cataluña tras el pacto entre PSC y ERC.

De tal forma, la horquilla va de un nivel de solidaridad de Cataluña del 0% (con un impacto para Galicia de 634,1 millones) a un nivel de solidaridad del 100% (con impacto de cero euros al ser similar al modelo actual. El estudio también recoge niveles de solidaridad catalana en ese concierto del: 25% (impacto de 475,6 millones para Galicia), del 50% (317 millones) y del 75% (158,5 millones). Estas cifras se calculan con datos de 2022, sin tener en cuenta la posterior inflación.

Además, el estudio realiza un ejercicio teórico de simulación sobre qué pasaría si el modelo de concierto se traslada a todas las comunidades. En este supuesto en el que las autonomías recaudase todos los impuestos e hiciesen una aportación en función del PIB, el perjuicio para Galicia llegaría a suponer una pérdida de 2.128 millones sobre el actual modelo.

Precisamente, la pasada semana, el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, advirtió de que la salida de Cataluña del régimen común supondría una pérdida de 628 millones de euros para Galicia, cifra similar a la presentada por el Foro Económico este jueves.

"LO QUE MENOS PERJUDICA ES EL MODELO COMÚN"

El director del Foro Económico, Santiago Lago, define este documento como "muy necesario" y aclara que esta entidad "no entra en la dimensión política, entra en los números".

De tal forma, Lago avisa de que "cualquier modelo que corte la redistribución" y solidaridad del actual sistema "no viene bien" a Galicia en términos financieros. Apunta que "es normal" porque "la capacidad fiscal de Galicia "está por debajo del 90% de la media" y los servicios cuestan más que la media, "en torno al 110%".

En resumen, tanto Santiago Lago como Xaquín Fernández Leiceaga coinciden en que "lo que menos perjudica a Galicia es que siga el modelo común".

LEICEAGA, CRÍTICO CON EL CONCIERTO PARA CATALUÑA

Por su parte, Fernández Leiceaga, quien también es miembro de la actual ejecutiva del PSdeG y fue candidato a la Xunta por los socialistas gallegos, se ha mostrado crítico con un concierto para Cataluña. Asegura que le parece "muy bien" que Salvador Illa haya sido investido presidente en la Generalitat, pero "no el acuerdo", si bien "forma parte de las opciones políticas".

Dado que el texto del acuerdo entre PSC y ERC "se presta a interpretaciones" y no se puede saber "lo que va a ser", el Foro ha elegido realizar diferentes simulaciones en función de cómo se aplicaría.

Sobre una extensión generalizada del modelo de concierto, Leiceaga avisa de que "no es de nuestro interés llegar a un modelo de este tipo" al perder hasta 2.128 millones Galicia, por lo que dice que "los que lo defienden tendrá que explicar por qué lo hacen". Aboga por alejarse de modelos "extremos" y mejorar "la equidad que ya hay hoy" en el actual modelo común.

A preguntas de la prensa sobre la defensa del BNG de un concierto económico para Galicia, Lago indica que al Foro no le sale "por ningún sitio" la cuenta de que Galicia "gana" con una reducción de la solidaridad. Agrega que "no hay ninguna estimación hecha fuera de Galicia" en la que la balanza fiscal sea negativa para la comunidad gallega. "No me encaja mucho", sostiene.

Leiceaga, que ha dicho desconocer de dónde salen las cuentas del BNG, recuerda que en su día cuando Cataluña hablaba de las balanzas fiscales solo computaba los gastos en la comunidad catalana, pero no los gastos del Estado en esa autonomía.

QUITAS

Cuestionados sobre si una quita beneficiaría a Galicia, Santiago Lago ha opinado que puede haber dos posibles niveles. En un primer nivel, la Xunta puede estar en contra de una quita por considerarla injusta, pero esa misma Xunta llegado un momento en el que se le va a hacer una quita a otra comunidad diga: "Si se la haces a él, a mí también".

En ese segundo escenario, apuesta por que se hagan quitas similares en términos per cápita para que no haya discriminaciones entre comunidades.