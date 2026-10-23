Galicia continúa en los niveles más bajos de calidad de vida por CC.AA., según el INE

Evolución del indicador de calidad de vida en España y en Galicia - CAPTURA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Galicia continúa, con Canarias y Andalucía, en los niveles más bajos de calidad de vida según el indicador multidimensional correspondiente al año 2025, una estadística experimental que publica este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En 2023 y 2024, este indicador se mantuvo sin variación, en 99,67 puntos, y en 2025 se elevó hasta 99,88 (+0,21 puntos). Mientras, en el conjunto estatal, la calidad de vida aumentó ligeramente en 2025. En concreto, el indicador se situó en 101,74 puntos, frente a los 101,43 del año anterior.

Por comunidades, Navarra, La Rioja y País Vasco presentaron los niveles más elevados de calidad de vida en el año 2025. Los más bajos se dieron en Canarias, Andalucía y Galicia.

Por dimensiones, en la comunidad gallega, ocio y relaciones sociales presenta el dato más bajo para el indicador de 91,67; y es poco superior a 93 tanto en gobernanza y derechos básicos como en experiencia general de la vida.

Del lado contrario, las mayores cifras se corresponden con el indicador de educación, en 110,24 puntos; y seguridad física y personal, con casi 105,58.