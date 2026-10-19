Galicia da el primer paso para crear la octava reserva de la biosfera, entre los cabos de Fisterra y Silleiro

El presidente gallego, Alfonso Rueda - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado que el Consello dio este lunes el primer paso formal para crear la octava reserva de la biosfera de la Comunidad, que estará situada entre los cabos Fisterra y Silleiro.

"Se trataría de una de las mayores reservas de la biosfera marinas de España. Un espacio con casi 146.000 hectáreas, de las que el 85% --123.916 ha-- corresponden al medio marino", ha indicado el mandatario gallego en la comparecencia posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo.

Según se ha informado al Consello, esta semana se abrirá un proceso de participación pública para que las personas y entidades interesadas puedan conocer el documento en el que se basará la candidatura. A continuación, analizadas e incorporadas las posibles aportaciones, la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático podrá remitir la propuesta al Gobierno de España para iniciar su tramitación ante la Unesco.

Entre los espacios naturales más destacados incluidos en su territorio figuran, según ha apuntado el presidente autonómico, "verdaderos símbolos de nuestro territorio", como el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, la Costa da Morte, Carnota-Monte Pindo, el monte y la laguna de Louro y las rías de Muros y Noia, de Arousa, de Pontevedra y de Vigo, así como sistemas dunares, humedales, lagunas costeras y otros ecosistemas de elevado valor ambiental.

De esta forma, la zona de influencia socioeconómica de la candidatura abarca 34 municipios de A Coruña y Pontevedra. Detalladamente los municipios son: Fisterra, Cee, Corcubión, Dumbría, Carnota, Muros, Outes, Noia, Porto do Son, Ribeira, A Pobra do Caramiñal, Boiro y Rianxo, de la provincia de A Coruña; y Catoira, Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa, A Illa de Arousa, Cambados, Ribadumia, Meaño, O Grove, Sanxenxo, Poio, Pontevedra, Marín, Bueu, Cangas de Morrazo, Moaña, Vilaboa, Soutomaior, Redondela, Vigo, Nigrán y Baiona, de Pontevedra.

En este sentido, ha subrayado Rueda, dentro del ámbito de la reserva hay 27 espacios protegidos, 42 hábitats de interés comunitario, 234 taxones protegidos y decenas de especies de fauna y flora que, en conjunto, convierten esta iniciativa ambiental en "una de las más relevantes" promovidas en Galicia en las últimas décadas.

Asimismo, otra de las singularidades del proyecto, tal y como ha afirmado el presidente de la Xunta, es que "demuestra que es posible el equilibrio entre la protección del medio ambiente y el mantenimiento de la actividad económica arraigada al territorio, como la acuicultura, el marisqueo o el turismo sostenible".

Alfonso Rueda ha relatado que la Consellería de Medio Ambiente empezó a trabajar en 2024 con la idea de impulsar la octava reserva de la biosfera de Galicia y, para ello, contó con la opinión y la participación de las tres universidades gallegas, el CSIC y otros centros tecnológicos y de investigación. "Por lo que estamos hablando de una propuesta sólida con muchos datos objetivos", ha afirmado.

De este modo, el trabajo técnico previo culmina ahora en un documento que incluye una delimitación territorial definitiva, una zonificación, un modelo de gestión y un plan estratégico. A mayores, se suman 44 cartas de apoyo a la candidatura recopiladas, entre ellas las recibidas por parte de 23 municipios del ámbito propuesto; las diputaciones de A Coruña y Pontevedra; las tres universidades; el patronato del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia; las siete reservas de la biosfera ya declaradas, y otras entidades.

Si la candidatura prospera y finalmente resulta aprobada por la Unesco, se sumaría a las siete reservas de la biosfera ya declaradas en Galicia --río Eo, Oscos y Terras de Bourón; Ancares lucenses; Terras do Miño; Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo; Allariz; Gêres-Xurés, y Ribeira Sacra y sierras del Oribio y Courel-- y consolidaría su posición entre las CC.AA con mayor presencia en la Red Española y Mundial de Reservas de la Biosfera.

REFORMA ÁREA RECREATIVA DE A ESTRADA

Entre otros asuntos abordados este lunes, el Consello da Xunta ha autorizado la suscripción del convenio de colaboración entre Turismo de Galicia y el Ayuntamiento de A Estrada para la recuperación del área recreativa de la playa fluvial del río Liñares, con una inversión de 400.000 euros.

De forma concreta, ha detallado el Gobierno gallego en nota de prensa, el proyecto permitirá mejorar las condiciones actuales para el uso y disfrute de la población y visitantes de este espacio recreativo.

Entre los trabajos que se realizarán se incluye la mejora del vallado exterior de la zona, con la creación de una acera en la parte delantera del recinto; el acondicionamiento de las vías existentes mediante pavimento de tierra compactada para controlar las escorrentías; y la mejora de las condiciones de accesibilidad y movilidad entre las distintas zonas mediante la remodelación de las vías de acceso desde la entrada principal, suavizando la pendiente existente.

También se crearán nuevos caminos peatonales y un paseo fluvial mediante la instalación de una pasarela lineal elevada de madera que bordeará el robledal existente; y se creará un espacio abierto para actividades sociales y culturales, con capacidad para albergar un elemento central que pueda funcionar como escenario.

Para ello se cuenta con un presupuesto total de 1,5 millones de euros, de los cuales la Axencia Turismo de Galicia aportará 400.000 euros durante los años 2026 y 2027.

NUEVA SENDA EN BOQUEIXÓN

Por otra parte, la Xunta ha acordado la aprobación provisional, con el fin de avanzar hacia la próxima fase de información pública, del proyecto de construcción de una senda de uso compartido peatonal y ciclista en la carretera AC-960, en el tramo comprendido entre los núcleos de Sergude y Rodiño Grande, en Boqueixón.

Según ha expuesto en nota de prensa, esta intervención supondrá una inversión estimada de más de un millón de euros y permitirá habilitar un itinerario peatonal y ciclista seguro en paralelo a la AC-960, por su margen derecho, a lo largo de algo más de 1,3 kilómetros, entre los puntos kilométricos 3+120 y 4+480.

Para su ejecución, se ampliará la plataforma existente, de modo que contará con una anchura de 3,4 metros cuando disponga de una franja ajardinada de 0,9 metros, y de 2,5 metros cuando no exista zona ajardinada. El arcén tendrá una anchura mínima de 0,50 metros, respetándose la anchura actual cuando sea superior.

Así las cosas, la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras prevé someter este mes el proyecto a información pública, a los efectos previstos en la Ley 8/2013, de carreteras de Galicia, durante un plazo de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio. Una vez resuelto, se procederá a la aprobación definitiva del proyecto de construcción, con el objetivo de licitar y adjudicar posteriormente las obras el próximo año. Con todo, el plazo de ejecución de los trabajos será de diez meses.