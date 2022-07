Galicia desactiva este martes la alerta tras la ola de calor de los últimos días

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Xunta, a través del Comité del Plan de Calor, y en el marco del Plan de actuaciones frente a efectos de las altas temperaturas sobre la salud, desactivará este martes en toda la comunidad la alerta por ola de calor, iniciada el pasado día 8 de julio.

Este lunes, solo las zonas del Centro, Montaña y Sur de Lugo; y las de Montaña, Valdeorras y Sur de Ourense permanecen en el nivel 1 de alerta por ola de calor, mientas que el resto ya tienen temperaturas normales para esta fecha del año, informa la Xunta en un comunicado.

Según las previsiones, el episodio de alerta extrema por calor finalizará este martes en el conjunto de la comunidad, incluidas también las áreas de Lugo y Ourense.

Las zonas de aviso que permanecen este lunes en alerta, todas ellas con nivel 1, abarcan a los ayuntamientos lucenses de Abadín, Antas de Ulla, Begonte, Castro de Rei, Castroverde, O Corgo, Cospeito, Friol, Guitiriz, Guntín, Láncara, Lugo, Meira, Monterroso, Muras, Outeiro de Rei, Palas de Rei, Paradela, O Páramo, A Pastoriza, Pol, Portomarín, Rábade, Riotorto, Sarria, Vilalba, Xermade, Baleira, Baralla, Becerreá, Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, O Incio, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Ribeira de Piquín, Samos, Triacastela, Bóveda, Carballedo, Chantada, Monforte de Lemos, Pantón, A Pobra do Brollón, Quiroga, Ribas de Sil, O Saviñao, Sober y Taboada.

Por su parte, en Ourense, permanecen este lunes en alerta por calor Allariz, Baltar, Bande, Baños de Molgas, Os Blancos, A Bola, Calvos de Randín, Castrelo do Val, Celanova, Cualedro, Entrimo, Gomesende, Laza, Lobeira, Lobios, A Merca, Monterrei, Muíños, Oímbra, Paderne de Allariz, Porqueira, Quintela de Leirado, Rairiz de Veiga, Ramirás, Sandiás, Sarreaus, Trasmiras, Verea, Verín, Vilar de Barrio, Vilar de Santos, Vilardevós, Xinzo de Limia, Xunqueira de Ambía, O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Esgos, A Gudiña, Maceda, Manzaneda, A Mezquita, Montederramo, Parada de Sil, A Pobra de Trives, San Xoán de Río, Riós, A Teixeira, A Veiga, Viana do Bolo, Vilariño de Conso, Xunqueira de Espadanedo, O Barco de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá y Vilamartín de Valdeorras.