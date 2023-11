Galicia estudia pedir la declaración de las rías como zona catastrófica por la mortandad de marisco

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Mar estudia la posibilidad de pedir al Gobierno central la declaración de las áreas de las rías gallegas afectadas por la disminución de la salinidad por las lluvias, que conllevó una alta mortandad del marisco, como zonas afectadas gravemente por una emergencia de Protección Civil, lo que se conoce como zona catastrófica.

Así lo ha dicho el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, durante una comparecencia en el Parlamento para responder a una interpelación formulada por la diputada del BNG Rosana Pérez sobre la alta mortalidad del marisco en las rías gallegas.

La interpelación ha arrancado la sesión de tarde del pleno con media hora de retraso, después de que se anulase la anterior, que debía responder la Conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, por la incomparecencia de ésta por un "desajuste en la agenda".

SITUACIÓN DE LAS RÍAS

Durante la interpelación la diputada del BNG Rosana Pérez ha llamado la atención sobre las consecuencias que está teniendo para el sector marisquero la alta mortalidad de almeja y berberecho, especialmente en el caso de las rías de Muros y Noia.

Además de las lluvias torrenciales, que conllevan una disminución en la salinidad de las áreas de cría de marisco, Pérez ha llamado la atención sobre los efectos del "vaciado de los embalses", para lo que ha pedido una regulación y "el pago de indemnizaciones por parte de las eléctricas cuando no se cumplan las condiciones" y se dañe, con ello, a los productores de marisco.

Del mismo modo, la diputada nacionalista ha recordado que la situación no se ha producido solo este último mes, si no que se trata de "eventos recurrentes" que precisan de la Xunta "una investigación exahustiva de lo que pasa y no parches puntuales" y atención específica al cambio climático y las industrias "contaminantes" en línea de costa.

En su respuesta, Villares se ha comprometido a "tomar las medidas que sean necesarias con el fin de recuperar la productividad de los bancos marisqueros", partiendo "siempre del consenso con el sector y contando con el aval científico.

Para paliar la situación actual de pérdidas, ha añadido, la Xunta está "explorando diferentes vías de actuación" en aquellas áreas afectadas por los temporales de lluvia, en las que se ha producido una elevada mortandad de almeja y berberecho. Entre las opciones que están "encima de la mesa" está la de pedir al Estado la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de PC, lo que permitiría acceder a compensaciones.

En la actualidad, ha añadido, se están recabando los datos y realizando los informes precisos para definir las zonas en las que se podría aplicar este tipo de medidas, lo que ha considerado "medidas excepcionales para una situación completamente excepcional".

COMPENSACIONES

Con la situación de la Ría de Muros-Noia como eje de la pregunta, el conselleiro ha recordaod que "desde el primer moemnto" la Xunta se puso "a disposición del sector para financiar la parada temporal de la actividad", aunque teniendo en cuenta que es necesario cumplir las condiciones del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca para el otorgamiento de ayudas.

Alfonso Villares ha explicado que, para articular las ayudas, "es imprescindible" que el Gobierno central publique el Real Decreto que lo habilita, al regular las paradas definitivas y temporales. Por eso, ha reclamado "celeridad" al Ejecutivo central.

El conselleiro ha recordado que la flota del cerco "lleva esperando desde comienzos de este año" a que se publique esta misma normativa para poder percibir las ayudas por la parada a que se vieron forzados buena parte de los barcos por la imposibilidad de salir a faenar para capturar jurel.

ELEVADA TEMPERATURA Y MÁS AGUA

En el conjunto de las rías, entre mayo y el pasado octubre, se observó una elevada temperatura superficial del agua y, a partir de mediados del mes pasado y hasta la primera semana de noviembre, el tren de borrascas que atravesó Galicia provocó intensas lluvias y descensos

acusados de salinidad que, en muchas zonas, alcanzaron niveles de compromiso para la viabilidad de los moluscos, ya debilitados a causa del estrés térmico.

La ría de Muros y Noia, ha recordado el conselleiro, ya había resultado muy afectada por los temporales de finales de 2022 e inicios de 2023, lo que llevó la varias vedas a lo largo de este año. La inviabilidad económica motivó el precipitado cierre de la campaña y de los bancos marisqueros desde el pasado 2 de noviembre, a petición

de la cofradía noiesa.

En el caso de la parada temporal de la actividad por circunstancias extraordinarias, el conselleiro ha apuntado que existe un régimen específico de protección dentro de la Seguridad Social que faculta

el cobro de una prestación económica mensual. Villares ha reconocido que para su concesión "existe una larga lista de requisitos", pero mostró su compromiso de colaborar con el Instituto Social de la Marina para que estas prestaciones sean accesibles a todos los profesionales afectados.

EMBALSES

En relación con la gestión de los embalses durante los episodios de intensas lluvias como los registrados, el titular de Mar ha manifestado que se está trabajando, junto a Consellería de Infraestruturas, con la empresa que gestiona el embalse del Tambre para redefinir el protocolo de actuación ante la apertura de las compuertas.

Alfonso Villares ha apuntado que se espera ofrecer pronto una respuesta en firme sobre esta cuestión, que está demandando la cofradía de Noia, de cara la que se les facilite una comunicación temprana de la evacuación de las aguas almacenadas.

También ha querido dejar claro que, ante altas precipitaciones como las sufridas, los embalses "juegan un papel importante en la regulación del caudal de los ríos", pues evitan que toda el agua procedente de las lluvias "vaya a parar al mar de golpe".