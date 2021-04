Galicia estudiará los ajustes de la estrategia para esenciales pero primero vacunará a todos los mayores de 60

Sindicatos de la Policía Nacional en Galicia denuncian que el Sergas no los vacuna y amenazan con pedir amparo al Ministerio como en Cataluña

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Saúde Pública estudiará "con detalle" la nueva actualización de la estrategia de vacunación acordada en la Comisión de Salud Pública el pasado martes y que decidió, entre otras cuestiones, retomar la vacunación de los esenciales en cuanto se finalice con los grupos prioritarios por edad.

De este modo, aunque inicialmente se había decidido que aquellas personas que pertenecían a colectivos esenciales se vacunarían por su grupo de edad, como por ejemplo se informó el pasado viernes en el comité educativo para el personal docente y no docente de los centros de educación, ahora se han introducido matices.

Fuentes de la Consellería de Sanidade han contestado a Europa Press que Galicia seguirá la prioridad de vacunar primero a todos los mayores de 60 años, un objetivo que también viene marcada en la sexta actualización del plan de vacunación acordado en la Comisión de Salud Pública, en la que están representadas todas las comunidades.

Al respecto, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a reiterar este jueves que el objetivo se mantiene en vacunar a todos los mayores de 60 años en el mes de junio, una medida epidemiológica que, además, facilitaría otras en el ámbito económico, como la reapertura del ocio nocturno. Esto, como ha explicado el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, no porque haya una relación directa entre las personas que participan más del ocio nocturno y los grupos que se esperan vacunar, sino por lo que supone para el control y expansión del virus.

Así las cosas, en una respuesta dada a Europa Press, la Consellería de Sanidade ha explicado Galicia finalizará primero la vacunación del grupo 60-65 años y después iniciará la inmunización del colectivo entre 66 y 69 años, que ahora mismo está a la espera de ser llamado. Por su parte, avanza la inmunización de los mayores de 70, al alcanzar ya los ocho de cada diez ciudadanos gallegos con al menos una dosis recibida.

Una vez que el Sergas finalice con el colectivo entre 66 y 69 años, se priorizará a las personas de los grupos declarados esenciales menores de 60 años y que no están vacunados. En el caso de los docentes gallegos, se trata de un 16 por ciento, mientras que en la comunidad educativa hay otro 12 por ciento de personal no docente que no ha recibido ninguna dosis.

Paralelamente, Galicia cuenta con unas 60.000 personas de colectivos esenciales que ya han recibido la primera dosis de Astrazeneca y que están a la espera de los estudios que determinen con qué segunda vacuna van a ser administrados.

FALTAN RESPUESTAS

A este respecto, en la rueda de prensa posterior al Consello, el presidente de la Xunta ha apuntado que todavía falta por aclarar varios aspectos, así como también si la ficha técnica de Janssen se amplía a otro colectivo diana más allá del grupo entre 70 y 79 años. "Esto tiene que ser contestado en breves", ha reclamado Feijóo, quien también ha pedido que se despejen las dudas de cuántas vacunas de la farmacéutica filial belga van a ser suministradas a Galicia, ya que las grandes remesas se esperan para el mes de junio.

La Comisión de Salud Pública aprobó el pasado martes dar prioridad a los mayores de 60 años y determinó que las primeras dosis de la vacuna de Janssen se utilizarán para el grupo 70-79. Galicia las está empleando para grandes dependientes y personas mayores de 80 años que no se pudieron desplazar o no pueden acudir al centro de salud.

Además, ante las nuevas evidencias y la situación epidemiológica actual, se decidió que los colectivos en activo con una función esencial para la sociedad (grupo 6) serán administrados con "la vacuna disponible" tras inocular a las personas de más de 60 años, en lugar de vacunarse con Astrazeneca.

QUEJAS DE LOS POLICÍAS

Precisamente este jueves, las organizaciones sindicales representativas de la Policía Nacional en Galicia CEP, SPP, SUP y UFP han denunciado que los funcionarios de entre 56 y 60 años no han sido vacunados como parte del colectivo esencial --los gallegos de más de 60 años están siendo llamados ahora para recibir las inyecciones contra la covid-19--.

En un comunicado, advierten de que "siguen sin noticias sobre su vacunación y desconocen cuándo le administrarán alguna de las dosis aprobadas", por lo que se "incumple la estrategia de vacunación", según han dicho, en referencia a la actualización del pasado martes y sobre lo que la Xunta ha manifestado que primero terminará con los mayores de 60 años.

"A pesar de representar uno de los rangos de edad con mayor riesgo de contagio dentro, entre los agentes que prestan labores operativas, desde la Jefatura Superior de Policía se desconoce qué solución se dará a estos funcionarios", han apuntado los sindicatos, que han señalado que la vacunación para menores de 60 años "se encuentra suspendida y que los listados fueron remitidos al Sergas".

También denuncian que los policías, por no pertenecer al Sergas, "no tienen acceso a la plataforma é-saúde", lo que también les imposibilita contar con el certificado de vacunación, así como tampoco se pueden beneficiar de la realización de test de saliva en farmacias.

Por ello, han remitido una carta al conselleior de Sanidade pidiendo que "de forma urgente" se cite a los policías de entre 56 y 60 años, inclusive a los que se encuentren en incapacidad temporal. De no lograrlo, pedirán el "amparo" del Ministerio de Sanidad, como ocurrió en Cataluña, "para proteger a los que tienen la misión de proteger a los demás".

También piden que se les otorgue la certificación de vacunación y el acceso a los test de saliva en farmacias, así como en todas las iniciativas que se lleven a cabo por parte de la Xunta.