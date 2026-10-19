Galicia extenderá progresivamente el cribado de cáncer de mama a mujeres a partir de 45 años

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ampliará el cribado de cáncer de mama para incluir a las mujeres a partir de los 45 años y hasta los 74 años, adelantando cinco años la edad de inicio, mediante una incorporación progresiva que culminará en 2031.

Así lo ha ratificado este lunes el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, tras la reunión del Consello de la Xunta. La medida ya había sido avanzada el pasado sábado por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño.

La ampliación permitirá incorporar a más de 100.000 mujeres adicionales al programa de detección precoz. La Xunta prevé comenzar las convocatorias en 2027, mediante la incorporación gradual de las distintas cohortes de edad, de modo que todas las mujeres de entre 45 y 50 años hayan podido participar en el cribado en 2031. A partir de entonces, serán citadas por primera vez al cumplir los 45 años.

Rueda ha defendido la apuesta de Galicia por los cribados oncológicos y ha destacado la importancia de detectar los tumores en fases iniciales, lo que permite mejorar las posibilidades de supervivencia y recurrir a tratamientos menos agresivos.

El presidente gallego ha señalado que el objetivo es continuar reforzando la prevención y ampliar progresivamente los grupos de edad a los que se dirigen los distintos programas de detección precoz.

RENOVACIÓN DE TELEDERMATOLOGÍA

Por otra parte, el Consello de la Xunta ha aprobado la renovación del sistema de teledermatología para mejorar la coordinación entre los médicos de atención primaria y los especialistas.

La nueva herramienta sustituirá los equipos actuales, cuyas cámaras han quedado "obsoletas", según ha apuntado el presidente de la Xunta, por un sistema que permitirá obtener y compartir imágenes sanitarias de mayor calidad, incorporarlas automáticamente al historial clínico del paciente y utilizar herramientas de inteligencia artificial como apoyo tanto para la captura de imágenes como para el diagnóstico.

La iniciativa pretende facilitar la valoración de posibles problemas dermatológicos por parte de los especialistas a partir de las imágenes remitidas desde los centros de salud.

De este modo, la Xunta busca mejorar la comunicación entre los médicos de familia y los dermatólogos y aprovechar las nuevas posibilidades tecnológicas para detectar antes y con mayor precisión las patologías de la piel.

La nueva aplicación se probará inicialmente en tres centros de salud: A Parda, en Pontevedra; Sárdoma, en Vigo, y Vite, en Santiago de Compostela. Si los resultados son satisfactorios, la previsión del Gobierno gallego es extenderla al conjunto de los centros de salud de Galicia durante el primer trimestre de 2027.