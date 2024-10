Galicia lembra ás vítimas da DANA cun minuto de silencio

Delegación do Goberno e subdelegacións ofrécense como "vehículo de ligazón" para contactar con galegos

A CORUÑA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Galicia trasladou este xoves a súa solidariedade coas vítimas e os afectados pola DANA que deixa decenas de falecidos e que afectou especialmente á Comunidade Valenciana. Así, gardáronse minutos de silencio ante a Delegación do Goberno, en A Coruña, e nas subdelegacións.

Após o acto na cidade herculina, o delegado do Executivo central, Pedro Blanco, transmitiu unha mensaxe de "agarimo, apoio e proximidade ás persoas afectadas, aos seus familiares e achegados" así como toda a "axuda necesaria". "O importante é atender ás persoas e o Goberno de España non vai deixar absolutamente a ninguén á marxe nin atrás", recalcou.

Cuestionado pola posible existencia de galegos entre as 95 persoas falecidas até o momento, apuntou que "é moi pronto" para "dar ningún tipo de identificación".

Así mesmo, puxo a disposición da poboación tanto a Delegación como as Subdelegacións do Goberno para servir de "vehículo de ligazón" para contactar cos galegos que "residían alí por motivos de lecer ou de traballo" que non estean localizables pola súa contorna.

AXUDAS

Respecto ás liñas de colaboración cidadá cos damnificados, Blanco explicou que se abrirán contas solidarias que se farán públicas a través das redes sociais para "canalizar dalgunha maneira calquera tipo iniciativa privada ou particular". No entanto, insistiu en que de momento "estamos na fase inicial, non se acabou a emerxencia".

O minuto de silencio en A Coruña, contou coa asistencia, entre outros, do presidente de Portos do Estado, Álvaro Rodríguez Dapena; o da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso; o do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), José María Gómez e Díaz-Castroverde; e a delegada territorial da Xunta en A Coruña, Belén do Campo; así como persoal do cadro da Delegación do Goberno e integrantes das forzas e corpos de seguridade do Estado.

Ademais, este mércores gardáronse minutos de silencio ante as sedes das principais institucións de Galicia, como o Parlamento galego, a Xunta de Galicia, as deputacións e os concellos.