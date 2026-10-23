El Gobierno afirma que aportará "en plazo" al Supremo la lista de afectados por la 'ley de nietos'

El Ministro De Presidencia, Justicia Y Relaciones Con Las Cortes, Félix Bolaños- M DYLAN

Exteriores asegura que los consulados van a "redoblar esfuerzos" aún más si cabe a lo que ya están haciendo para cumplir

A CORUÑA/MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha manifestado que el Gobierno dará cumplimiento "en los plazos" en los que se está pidiendo a los requerimientos del Tribunal Supremo después de que este haya pedido al Ejecutivo central que en el plazo de cinco días le remita la lista de 163.020 afectados por la suspensión cautelar del voto a los nacionalizados por la 'ley de nietos'. También ha avisado de posible multa si no lo hace.

En declaraciones a los medios, Bolaños ha señalado que por parte de su Ministerio ya se aportó el 15 de octubre a la oficina del censo electoral "toda la documentación" existente a este respecto en el registro civil digitalizado (DICIREG). "El mismo día que nos la pidió", ha remarcado.

El ministro ha asegurado que llevan "trabajando semanas desde las primeras decisiones del Supremo" y "haciendo lo humanamente posible para dar cumplimiento" a los requerimientos del alto tribunal, dando traslado de la información que hay en el registro civil digitalizado. Todo con el objetivo de "aportar la documentación que nos piden".

En cuanto a Exteriores, Bolaños ha dicho que el Ministerio ya dio en su momento instrucciones a los consulados para que facilitará los nombres y ha dicho que le consta que desde este departamento se van a reforzar esas instrucciones y que se han dado "directrices claras" a este respecto.

Posteriormente, fuentes del Ministerio que encabeza José Manuel Albares han asegurado que tanto Exteriores como todos los consulados "están realizando todos los esfuerzos necesarios desde el primer auto del Tribunal Supremo para cumplir" con los mismos. Con todo, han garantizado que "se van a redoblar esfuerzos si aún cabe para cumplir con este nuevo auto".

Albares ha reconocido en los últimos días que será "muy difícil" que se pueda completar el proceso a tiempo, dado el margen "exiguo" que hay y ha defendido que todo el Servicio Exterior está "cumpliendo escrupulosamente el auto del Supremo".

Este martes desde Exteriores se trasladó que un total de 48 oficinas consulares repartidas en todo el mundo habían completado ya total o parcialmente el proceso para verificar quiénes de los nacionalizados por 'ley de nietos' son descendientes de exiliados y por tanto tienen derecho a votar en las elecciones del 29 de noviembre. Este dato no ha sido actualizado desde entonces.

El ministro de Exteriores ha explicado que el proceso debe realizarse manualmente para aquellos que completaron el proceso entre 2022 y 2025, cuando empezó a aplicarse el DICIREG. Según los datos de Exteriores, en el registro civil digital figuran 70.000 nombres de quienes recibieron la nacionalidad en 2025 y 2026 y que ya están en manos de la Oficina del Censo Electoral.