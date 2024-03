El Gobierno licitará "cuanto antes" el asfaltado de la N-541 a su paso por Forcarei, la vía del accidente mortal de bus

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha reafirmado este viernes el compromiso del Ejecutivo central con la mejora de la N-541, la vía donde se produjo el accidente mortal de autobús en la Nochebuena de 2022, en el que murieron siete personas.

Según ha dicho, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible trabaja para licitar "cuando antes" la obra de asfaltado, pese a que ya fue anunciada por el Gobierno hace más de un año.

La actuación se llevará a cabo entre los puntos kilométricos 51 y 68, a su paso por Cerdedo-Cotobade y Forcarei, hasta el límite con la provincia de Ourense.

En concreto, los trabajos contarán con un presupuesto estimado de unos 4 millones de euros y, según ha dicho Losada, están entre las "prioridades" del ministerio.

"Va a ser una de las actuaciones de conservación más importantes de las que se van a ejecutar a corto plazo", ha reivindicado tras mantener un encuentro con el jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia, Ángel del Río.

El subdelegado del Gobierno ha insistido en que el compromiso con la mejora de la N-541 "está claro", por lo que le ha reclamado al alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, que "deje de utilizar todos y cada uno de los incidentes que se producen en ella para alimentar la política de ruido y crispación de la que la ciudadanía está más que harta".

"Ni busco polémicas ni las propicio, pero me veo en la obligación de responder porque no me parece serio que un alcalde se dedique a hacer comunicados y a difundir fotografías de una salida de vía en un tramo recto, dotado con tres carriles y limitado a 50 kilómetros por hora, en el que no hubo ni heridos e incluso los daños materiales fueron muy escasos", ha sentenciado.

Todo ello más de un año después de que ya el Gobierno anunciase una inversión de 4 millones de euros para el arreglo de esta vía, sin que por ahora se haya licitado ni ejecutado. Tras el accidente mortal, siete regidores de la zona, encabezados por Cubela, suscribieron un pacto para reclamar estas mejoras, que todavía no se han producido.